Семь главных сюжетов нового сезона НБА

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НБА — лига сюжетов и нарративов. В регулярном сезоне каждая команда играет по 82 матча, 1230 игр на всех. Это так много баскетбола, что в непрерывном потоке результатов, хайлайтов и статистики можно запросто потеряться. Сохранять связь с реальностью помогают большие и маленькие истории, обобщающие эти массивы баскетбольных данных до понятных форм и закономерностей.

Как воспринимается и запоминается каждый сезон, отдельные его события, успехи и провалы команд и игроков — все это определяют сюжеты, заполняющие медиа-пространство вокруг лиги.

В качестве примеров из прошлого сезона можно вспомнить резкий взлет молодой «Оклахомы», гонку трех команд за первое место на Западе, эпидемию травм в «Мемфисе», подъем «Никс», доминирование «Бостона», неудачное назначение Вогеля в «Финикс» и переоценку трейда Руди Гобера. Все это варианты нарративов, благодаря которым нам проще осознавать происходящее на паркете и легче сопереживать игрокам и командам. Подобные истории дополняют опыт просмотра матчей и помогают во всей полноте наслаждаться лучшей баскетбольной лигой мира.

Ниже собрали для вас главные сюжеты, за которыми точно стоит следить в приближающемся сезоне.

Защита титула «Селтикс»

Взять титул в НБА крайне сложно. Для победы конкретной команды должно одновременно сложиться множество факторов: топовый состав, баланс звездных и ролевых игроков, грамотный тренерский штаб, отсутствие серьезных травм и т.д.

По той же причине защитить титул в НБА даже сложнее, чем взять первый — все те же факторы должны сложиться еще раз. К тому же у некоторых коллективов после первого чемпионства немного ослабевает мотивация, в то время как у соперников наоборот больше причин выкладываться именно в играх против чемпиона, ведь эти матчи — своеобразный тест серьезности намерений любого контендера. Кто-то даже собирает состав под победу над предыдущим чемпионом (см. «Хьюстон» Дэрила Мори или «Миннесоту» прошлого года).

Последний раз «повторить» удавалось только «Голден Стейт» еще с Дюрантом в составе. После этого за шесть лет в Лиге было шесть разных чемпионов. Сможет ли «Бостон» переломить этот тренд?

«Селтикс» оформили титул крайне уверенно — грамотно усилились, провели один из лучших регулярных сезонов в истории и не оставили шансов соперникам по плей-офф, даже в финальной серии. В межсезонье фронт-офис разумно решил ничего не менять, сохранив всех ключевых людей на своих местах. Разве что Порзингис пока восстанавливается после операции, но и ему не привыкать — по последним сообщениям все идет по плану, и латыш выйдет на паркет уже в декабре.

К уже сработавшей формуле добавилась экстра-мотивация для Тейтума (не получил MVP финала и почти не играл на Олимпиаде) и Брауна (даже не получил вызов в сборную).

Все карты для репита у «Селтикс» на руках, получится у них или нет — главный вопрос нового сезона.

«Никс» и «Сиксерс» — реальные контендеры

Помешать «Бостону» взять второй к ряду титул могут ближайшие соседи по Атлантическому дивизиону. «Филадельфия» и «Нью-Йорк» в этом сезоне собрали крепкие ростеры, способные составить реальную конкуренцию прошлогодним чемпионам.

В составе «Сиксерс» на бумаге все вроде бы идеально сочетается — Эмбиид в краске, реактивный Макси в отрывах и проходах, Джордж как третья опция под бросок. Да и вокруг звезд тоже вполне адекватный набор персонажей, вроде Калеба Мартина с опытом игры в Финале. Осталось посмотреть на эту банду в деле, и надеяться, что никто из них не сломается на несколько месяцев.

«Фила» за последние 23 года не доходила даже до финала конференции — семь раз проигрывали во втором раунде, и даже состав с Батлером не смог пройти дальше из-за того самого броска Кавая. Возможно, наконец преодолеть этот рубеж получится у текущей версии команды.

Еще перспективнее дела обстоят у «Нью-Йорка». Если второе место на Востоке в прошлом сезоне в некоторой степени выглядело как стечение обстоятельств, то в новом сезоне второе место — это уже адекватное ожидание от команды Тибодо.

И без того крепкий состав усилили Микал Бриджес и Карл-Энтони Таунс. К Таунсу можно относиться по-разному из-за его характера, уровня принятия решений и работы в защите, но оспорить его положительные игровые качества невозможно — в среднем за карьеру у него 23/12/3, 52% с игры и 40% с «трехи». К тому же он уже играл у Тибодо, и в целом лучше подходит под структуру состава, чем Рэндл.

Микала Бриджеса в своем ростере хотел бы видеть любой контендер, ведь он — практически идеальный современный ролевик: габаритный, не получает травм, защищается, бросает, бежит, может давать по 20 очков, если очень нужно, и ошибок делает минимум. Хотя его новая техника броска вызывает опасения —без хорошего трехочкового Бриджес станет значительно менее полезен.

Конечно, не обошлось без потерь. И если функции ДиВинченцо на площадке можно распределить на Бриджеса, Харта и Ануноби, то заменить Хартенштайна будет не так просто. Его мог бы подменить Митчел Робинсон, но он постоянно на травмах (даже не будет готов к старту сезона), поэтому всерьез рассчитывать на него не приходится. Подменять Таунса на позиции центра придется кому-то из крупных вингов, вероятно это будет Ачиува, в котором всего 2.03 м роста. Любопытно, найдут ли в «Нью-Йорке» еще какую-нибудь лазейку, чтобы до дедлайна усилить позицию центрового.

Последний раз дальше второго раунда «Никс» проходили в далеком 2000-ом. Впервые за 24 года они могут рассчитывать не то что на финал конференции, но даже мечтать о титуле. После рискованного трейда судьба их сезона во многом будет зависеть от игры Таунса. Если он покажет адекватную защиту, не будет собирать глупые фолы, и при этом продолжит выдавать свой максимум в нападении, у его новой команды будут шансы на самые высокие достижения.

«Денвер» и «Милуоки» в роли «темных лошадок»

Наличие в составах этих команд трехкратного и двукратного MVP соответсвенно — уже достаточно веская причина, чтобы следить за их матчами. Но если баскетбольного гения Йокича или физической мощи Янниса как причины для просмотра вам недостаточно, то можно добавить сверху немного экстра-мотивации.

«Наггетс» после громкого вылета от «Миннесоты» в прошлом сезоне перестали котироваться как топ-3 кандидат на победу, а «Бакс» после провалов последних лет идут у букмекеров восьмыми по шансам на чемпионство. При этом для обеих франшиз этот сезон может стать последним реальным шансом побороться за титул в текущей итерации составов.

У «Денвера» все сложно с деньгами — они выписали тройке Йокич-Мюррэй-Портер контрактов на 500+ миллионов долларов, и теперь на всех остальных им приходится экономить — уже отпустили Брюса Брауна и Колдэул-Поупа, следующим летом на очереди Аарон Гордон, которому придется хорошо заплатить, чтобы сохранить в составе.

Владелец франшизы Стэн Кронке известен своей щепетильностью по части финансов, и глубоко в налог на роскошь залезать не хочет, так что перспективы Гордона в «Денвере» туманны. В итоге даже ближайшее будущее франшизы под большим вопросом, и хотя наличие Йокича само по себе дает хороший буст в борьбе за чемпионство в любой год, самый реальный шанс для «Наггетс» зацепится за победу — именно этот сезон.

У «Милуоки», в свою очередь, проблема и с деньгами, и с возрастом игроков. Мидлтону 33 года и он вечно на травмах, Лилларду — 34, из-за повреждений в прошлом сезоне он выглядел бледной тенью себя. Лопес в свои 36 уже просто сражается со спортивной старостью. Чем дальше в будущее, тем меньше шансов на то, что все трое одновременно будут здоровы и показывать свой максимум. Даже надежный Антетокумпо в таких условиях стал регулярно ловить растяжения сухожилий и ушибы коленей ближе к решающим матчам.

К старту нового сезона лидеры «Бакс» уже готовы не полностью — участие Мидлтона в первых матчах под вопросом. Если и в этом году результаты команды откажутся неутешительны, Яннис вполне может попроситься на выход, несмотря на новый длительный контракт — при всей любви к Милуоки, он не раз заявлял, что главное для него — победы.

Получается, что и «Наггетс», и «Бакс» заходят на этот сезон исключительно в режиме «побеждать сейчас», так что ждем от них максимальной отдачи.

Ах да, не забывайте, что Рассел Уэстбрук всегда приложит максимум усилий для вашего развлечения.

«Оклахома» — главный фаворит Запада

Грядущий сезон — последний шанс записаться в ряды болельщиков «Тандер» в статусе «с детства за OKC», а не с припиской «глор». Хотя можно поспорить, что это время уже прошло. За два года «Оклахома» проделала путь от четырнадцатого места на Западе до первого, и теперь может даже задумываться о «чемпионском окне».

Первый заход в плей-офф можно назвать более-менее успешным — уверенно выиграли первый раунд, и стукнулись об свой потолок, четко осознав, в каких аспектах надо прибавлять.

В межсезонье решили сразу две проблемы — дыру в обороне в лице Гидди поменяли на Карузо, а проблему с подборами решили подписанием Хартенштайна, одного из лучших подбирающих игроков прошлого сезона. То есть в команду, которая и так была хороша в защите, добавили еще двух качественных оборонительных игроков, и теперь защитный потенциал у этого коллектива просто заоблачный.

В прошлом сезоне «Тандер» влюбили в себя многих нейтральных болельщиков, став самой молодой командой в истории, бравшей первое место в конференции. Помимо безудержной молодости они подкупают харизмой, взрывной смесью самолюбия и свэга, сплоченностью коллектива и качеством игры. Все игроки «Оклы», от Шая до последнего человека на лавке, выкладываются в защите, на полной скорости летят в атаку, и четко знают свои роли и функции — тут вам и отличные «ролевики», и потенциальные звезды, и реальный кандидат на MVP.

Основная претензия к «Оклахоме» в прошлом году — молодость и отсутствие опыта игры в важных матчах. За прошедший год они поднакопили этого опыта и (сюрприз) немного повзрослели. К тому же добавили в состав ветерана с чемпионским ДНК в лице Алекса Карузо.

В этом сезоне «Тандер» снова претендуют на первое место на Западе и теперь наверняка ставят более амбициозные цели, чем второй раунд плей-офф. Закупайте джерси «Оклы», пока еще не поздно, потом будете рассказывать, что вы с ними с самого начала.

Молодые звезды в шаге от статуса «супер»

Самый сложный шаг в траектории развития любой карьеры, в том числе и игрока НБА — от высокого уровня мастерства до элитного статуса. Конечно, сложен и старт, и рывок из общей массы до звездного уровня, но скачок от статуса звезды до категории «лучшие из лучших» — задача совсем другого порядка. Для ее решения недостаточно быть просто талантливым и трудолюбивым, нужная некоторая экстра-характеристика, уникальная комбинация навыков, которая будет сильно выделять игрока над общим полем. Причем недостаточно сверкнуть этими навыками один-два раза, их нужно демонстрировать изо дня в день на протяжении нескольких лет.

В этом сезоне в Лиге есть сразу несколько кандидатов на подобный подвиг: Энтони Эдвардс, Тайриз Халибертон и Джа Морант.

Морант уверенно шел по траектории становления суперзвезды, пока его не подкосили травмы и сомнительные решения за пределами площадки. Попадание в стартовый состав на All-Star, второе место на Западе, полуфинал конференции, именные кроссовки, хайлайты на миллионы просмотров — казалось что от элитного статуса Джа отделяет только пара успешных заходов в плей-офф. Но потом случились дисквалификация и тяжелая травма, и карьера Моранта как будто встала на паузу. Есть ощущение, что много времени на разогрев в этом сезоне ему не понадобится. Здоровый Джа — один из самых зрелищных игроков Лиги. Еще один успешный сезон, и статус «супер-звезды» у него в кармане.

Пока Морант «отдыхал», в НБА появился новый любимчик публики — Энтони Эдвардс. Правда, взлет у него получился настолько быстрым, что одновременно с фанатами появились и недоброжелатели, оскорбленные сравнением Энта с самим Майклом Джорданом. На деле Эдвардс реально показывает высокий уровень уже не первый год, и проход в финал Запада стал очередной важной строкой в его резюме. До прыжка на следующую ступень ему не хватает совсем немного — чуть меньше необдуманных действий и сложных бросков, чуть выше процент трехочкового, чуть больше точных передач, и новая суперзвезда на десятилетие вперед готова, харизмы ему не занимать.

Халибертон впечатляюще начинал прошлый сезон, со времен праймового Криса Пола сходу и не вспомнишь, кто мог также пачками выдавать матчи с 10+ передачами без потерь. Продержись он на этом уровне весь год, и можно было бы спокойно записывать его во вторую сборную All-NBA, попутно оформляя контракт на именную модель кроссовок. Но неприятная травма сильно смазала впечатления от регулярки в его исполнении. Тем не менее, глубокий проход в плей-офф выбил ему «золотой билет» на Олимпиаду, и хоть он и провел ее размахивая полотенцем, сам вызов в сборную о многом говорит. Ждем от него в этом сезоне 20+5+10 и готовимся к дебатам на тему «входит ли Тайриз в топ-5 разыгрывающих Лиги.

Новые подвиги «золотой тройки» сборной Америки

На начало сезона Леброну Джеймсу будет 39 лет, Стефену Карри и Кевину Дюранту – по 36. Игроки, определявшие последние 12 лет лиги уже перевалили через пик своего прайма и потихоньку сдают позиции — в плей-офф Леброн и Дюрант со своими командами вылетели в первом раунде, на двоих наиграв на одну победу, а Карри даже не выбрался из плей-ина.

Несмотря на отсутствие командного успеха, индивидуально каждый из них все еще показывает элитный уровень игры — все трое по результатам сезона были в сборной All-NBA, а летом блистали своими талантами на Олимпиаде. Неизвестно, сколько еще подобных сезонов осталось в запасе у этих ребят, поэтому давайте ценить настоящее и брать максимум впечатлений от их игры сейчас.

Команды по-разному решили помочь своим звездным ветеранам — «Голден Стейт» отказался от услуг Клэя Томпсона в пользу ДеАнтони Мелтона, Бадди Хилда и Кайла Андерсона, «Лейкерс» обошлись драфтом Бронни с Далтоном Канектом и приглашением на пост главного тренера ДжейДжей Реддика, а «Финикс» сразу и тренера поменял, и в драфте поучаствовал, и на рынке свободных агентов отметился. Любопытно будет увидеть, какая из стратегий принесет больший успех. С учетом «почтенного» возраста лидеров, каждый сезон для них теперь на вес золота.

Второй сезон Вембаньямы

Смотреть за игрой француза — отдельный вид баскетбольного развлечения. Дело даже не в отдельно взятых хайлайтах (мои любимые — когда игроки в панике убегают из под кольца, увидев там Виктора), а в самом созерцании обычных баскетбольных действий в исполнении человека с инопланетной антропометрией. Сравнивайте хоть с Дюрантом, хоть с Бол Болом — никакие аналогии не дают реальной картинки, которую вы можете наблюдать из игры в игру.

В первый же год Виктор посрамил всех скептиков и убедил в том, что хайп вокруг его имени не был пустым — оформил титул «Новичок года» и стал вторым в голосовании за лучшего оборонительного игрока. Потом для верности закрепил это перформансом на Олимпиаде, где французам под его предводительством совсем немного не хватило, чтобы одолеть «сборную всех звезд» США.

Теперь ожидания от Вембаньямы настолько велики, что в медиа пространстве уже активно обсуждают, попадет ли он в условный топ-10 игроков лиги по итогам второго сезона. Под это дело «Сан-Антонио» наконец подобрали для него толкового разыгрывающего — теперь грузить в пост будет не Джереми Сохан, а Крис Пол, по крайне мере, пока будет здоров. Остается только дождаться старта сезона, чтобы увидеть как это развяжет двухметровые руки молодому французу.

Фото: Gettyimages /Adam Glanzman / Stringer, Tim Nwachukwu / Staff, Stacy Revere / Staff, Joshua Gateley / Stringer, Gregory Shamus / Staff, Ronald Cortes / Stringer, Stephen Maturen / Stringer