Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike
Леброн Джеймс и Бронни стали героями новой рекламы Nike.
В новом рекламном ролике Леброн издевается над новичком «Лейкерс», полностью засыпав салон его автомобиля рисовыми хлопьями.
Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте этого года под 55-м номером. Ожидается, что отец и сын сегодня проведут свой первый совместный официальный матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
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