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Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike

Леброн Джеймс и Бронни стали героями новой рекламы Nike.

В новом рекламном ролике Леброн издевается над новичком «Лейкерс», полностью засыпав салон его автомобиля рисовыми хлопьями.

Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте этого года под 55-м номером. Ожидается, что отец и сын сегодня проведут свой первый совместный официальный матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
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