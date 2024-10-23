Леброн и Бронни Джеймсы снялись в рекламе Nike

Леброн Джеймс и Бронни стали героями новой рекламы Nike.

В новом рекламном ролике Леброн издевается над новичком «Лейкерс », полностью засыпав салон его автомобиля рисовыми хлопьями.

Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте этого года под 55-м номером. Ожидается, что отец и сын сегодня проведут свой первый совместный официальный матч.