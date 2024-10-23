Леброн Джеймс о семье: «Я потерял много времени из-за этой лиги»

Леброн Джеймс поделился эмоциями от первого матча вместе с сыном Бронни.

«Семья для меня всегда превыше всего. Знаете, я потерял много времени из-за этой лиги и обязательств перед ней.

Часто будучи в разъездах, я скучал по нему, по Брайсу, по Жури. Поэтому возможность пережить этот момент, когда я все еще работаю и могу быть рядом со своим сыном — один из величайших подарков, которые я когда-либо получал от Бога, и я в полной мере воспользуюсь им», – сказал форвард «Лейкерс ».

Представляющие «Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты».

Также в этот день дочери Леброна Жури исполнилось 10 лет.