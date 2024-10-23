Трэй Янг: «Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком»

Трэй Янг отреагировал на дебют Бронни Джеймса за «Лейкерс».

«Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком. Это нечто!» – написал разыгрывающий «Атланты» в соцсети.

Представляющие «Лейкерс » Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА . Дебют состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты».