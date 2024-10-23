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Трэй Янг: «Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком»

Трэй Янг отреагировал на дебют Бронни Джеймса за «Лейкерс».

«Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком. Это нечто!» – написал разыгрывающий «Атланты» в соцсети.

Представляющие «Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын в истории НБА. Дебют состоялся в стартовом матче сезона против «Миннесоты».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Трэя Янга в соцсети X
logoАтланта
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