Первый дуэт отец-сын в истории НБА: оба Леброна вышли на паркет в первом матче сезона

Теперь официально.

«Лейкерс» не стали оттягивать одно из главных событий сезона и посвятили Бронни Джеймсу уже первый день регулярки.

Nike предварили встречу рекламным роликом с участием обоих Лебронов.

Леброн-старший вспоминал остановку сердца и желание сына пробиться в баскетбол вопреки всему.

«Когда это случится, тогда и случится. Будь то сегодня вечером или когда-нибудь в будущем, когда бы это ни случилось, это случится. Приятно просто вводить его в курс того, что такое профессиональная жизнь и как готовиться каждый день как профессионал.

Не так давно произошло то, что нас очень напугало. Нескольким членам моей семьи сделали операцию на сердце. Кто-то старше, кто-то моложе. Я знаю, сколько времени нужно, чтобы прийти в себя, и я был поражен, увидев его в игре первого дивизиона NCAA в том же году, когда ему сделали операцию. В тот момент я понял, что ничто не помешает ему достичь всего, чего он хочет. Он хотел продолжать играть в баскетбол.

Один из первых вопросов, который он задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?» Он не спросил, сколько времени будет восстанавливаться сердце или сколько времени он провел в операционной. Он спросил: «Когда я смогу снова играть? »

А «Лейкерс» пригласили на матч Кена Гриффи-старшего и Кена Гриффи-младшего, первую бейсбольную пару отец-сын, которые выступали за «Сиэтл Маринерс» в 1990-м и 1991-м.

Выход Бронни на площадку тоже преподнесли красиво.

Обязательный микрофон зафиксировал вопрос Леброна: «Ты готов? Не надо только ни о чем париться, играй спокойно».

А Джей Джей Редик со своей стороны ловко все подстроил: Леброн-сын и Леброн-отец живописно вышли со скамейки одновременно. Причем произошло это при «+16» у «Лейкерс» да еще и в конце первой половины (за 4 минуты до перерыва), то есть так, чтобы урон от этого исторического события вышел минимальным для командных результатов.

Так в итоге и получилось.

Джеймсы отбегали вместе меньше 3 минут, и «Лейкерс» проиграли этот отрезок «-5».

Бронни фигурировал на обеих половинах.

Его тут же нашел для размена Джулиус Рэндл и положил через него со средней.

В следующем владении младший рванул на подбор после трехочкового отца, мяч зацепил и формально совершил единственное свое полезное действие (забрал подбор в нападении), но трясущимися руками не смог отправить его в кольцо.

Джеймсы пытались взаимодействовать друг с другом, но все это оборачивалось неудачно для команды.

Первый их хэндофф с предполагаемым рывком Бронни привел к тому, что молодой застрял и обреченно махнул папаше, чтобы тот решал сам – Леброну пришлось бросать с сопротивлением из неудобного положения.

В другой атаке Леброн стянул на себя внимание и сделал скидку на Бронни под 45, но тот и в предсезонке-то попал из-за дуги один раз, так что не порадовал и здесь.

Лучший их совместный момент получился после тайм-аута Редика – Джеймс получил мяч после врывания в заднюю дверь и вонзил мяч сверху. При чем тут Бронни? Бронни стоял в двух метрах и смог насладиться эпизодом с лучшей позиции на арене.

Наконец, Бронни записал себе в актив и момент, благодаря которому он рассчитывает закрепиться в НБА. После своего промаха с дуги он остался против Энтони Эдвардса и не дал звезде «Миннесоты» обыграть себя один в один.

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На этом Редик посчитал, что для истории всего этого хватит: «За исключением момента с Рэндлом, когда его поймали на неравноценный размен, Бронни сыграл хорошо».

Больше Бронни Джеймс на площадке не появлялся.

«Я потерял столько времени из-за этой лиги – из-за того, что всего себя посвящал ей, из-за того, что часто отсутствовал, уезжая на выездные матчи. Так что вот эта возможность продолжать работать, но работать вместе с сыном – это один из лучших подарков, которые преподнес мне Господь, и я намерен насладиться им по полной.

Хочу, чтобы Бронни понимал, что это не нужно воспринимать как должное. В этой лиге только 450 игроков, и чтобы быть в их числе, нужно это заслужить. Он это знает и собирается прогрессировать и работать каждый день, чтобы стать тем игроком, каким он хочет стать. Но я очень горжусь им», – сказал Леброн после матча.

«Лейкерс» победили «Миннесоту» – 110:103.

Джеймсы стали четвертой парой отец-сын в истории американских лиг. Помимо Гриффи, до них вместе на площадки выходили Горди Хоу со своими сыновьями Марком и Марти в составе «Хартфорд Уэйлерс» в 1980-м и Тим Рэйн со своим сыном Тимом Рэйном-младшим в составе «Балтимор Ориолс» в 2001-м.

Фото: Gettyimages.ru /Allen Berezovsky, Harry How