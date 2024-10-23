Руи Хатимура об агрессивной игре: «Знали, что Джулиус Рэндл иногда просто стоит на месте. Хотели это использовать»

Руи Хатимура прокомментировал свою агрессивную игру в матче с «Вулвз».

«Знали, что Джулиус Рэндл иногда просто стоит на месте и все такое, мы обсуждали этот момент. Обсуждали и хотели это использовать», – честно сказал японский форвард «Лейкерс ».

Калифорнийцы победили 110:103, в активе Хатимуры 18 очков, 5 подборов и 2 перехвата при 7 из 14 с игры.