Руи Хатимура об агрессивной игре: «Знали, что Джулиус Рэндл иногда просто стоит на месте. Хотели это использовать»
Руи Хатимура прокомментировал свою агрессивную игру в матче с «Вулвз».
«Знали, что Джулиус Рэндл иногда просто стоит на месте и все такое, мы обсуждали этот момент. Обсуждали и хотели это использовать», – честно сказал японский форвард «Лейкерс».
Калифорнийцы победили 110:103, в активе Хатимуры 18 очков, 5 подборов и 2 перехвата при 7 из 14 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джейкоба Руда
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