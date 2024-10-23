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Бронни Джеймс: «Настраивался на то, что я новичок, и моя задача сегодня – не напортачить»

Бронни Джеймс поделился впечатлениями от дебюта в НБА.

«Старался не думать обо всем, что сопровождало мой дебют, не обращать внимания на шумиху. Настраивался на то, что я новичок, и моя задача сегодня – не напортачить.

Но да, я точно почувствовал всю эту энергию. Благодарю поклонников «Лейкерс» за то, что поддержали нас с отцом», – заявил защитник «Лейкерс».

55-й номер драфта появился на площадке во второй четверти. Вместе с Леброном Джеймсом он составил первый дуэт отец-сын в истории НБА.

20-летний защитник отметился одним подбором за 3 минуты в дебютном матче. Показатель плюс/минус составил «-5».

«Лейкерс» победили со счетом 110:103.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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