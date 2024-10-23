Леброн Джеймс: «Никогда не забуду, как мы выходили на площадку вместе с Бронни»

Леброн Джеймс поделился впечатлениями от первого матча вместе с сыном Бронни .

«Никогда не забуду, как мы стояли у судейского столика и впервые выходили на площадку вместе с Бронни . Каким бы ни был мой возраст, что там будет у меня с памятью или, может, случится что-то еще, я все равно никогда не забуду этот момент.

Мы не просто так выходили на площадку. Мы не пытались устроить из этого цирк. Это было не только про нас, не про нас. Самое главное – это команда. Мы вышли, чтобы поддержать наш общий ритм, чтобы играть в тот баскетбол, который тренерский штаб и товарищи по команде хотели увидеть в нашем исполнении. Команда перед этим провела хороший отрезок, нам удалось сохранить этот темп. Мы поддержали самое главное, пока находились на площадке. И это очень хорошо для всех нас», – заявил форвард «Лейкерс ».

Калифорнийцы стартовали с победы над «Миннесотой» (110:103), Бронни провел на площадке 3 минуты.