Энтони Дэвис: «Впервые происходит так, что в важный для Леброна момент нам удалось победить»
Энтони Дэвис порадовался за «Лейкерс» и Леброна Джеймса.
«Лейкерс» во вторник обыграли «Миннесоту» в первом матче с участием Бронни Джеймса.
«Впервые происходит так, что в действительно важный для Леброна момент нам удается победить (смеется). Во всех предыдущих случаях мы проигрывали.
Сегодня был особенный момент не только для Леброна, но и для всех», – заявил форвард «озерников».
7 февраля 2023 года Леброн стал самым результативным игроком НБА за всю историю, обогнав Карима Абдул-Джаббара в игре против «Оклахомы». «Лейкерс» уступили 130:133.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
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