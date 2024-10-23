Ожидается, что Леброн Джеймс проведет еще как минимум два сезона

Леброн Джеймс сыграет еще как минимум два сезона.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс , как ожидается, проведет в НБА еще как минимум два сезона, а потенциально может сыграть до трех сезонов.

39-летний форвард начинает свой 22-й сезон в лиге. Сегодня в первый игровой день нового сезона «Лейкерс » примут в Лос-Анджелесе «Миннесоту».