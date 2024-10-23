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Ожидается, что Леброн Джеймс проведет еще как минимум два сезона

Леброн Джеймс сыграет еще как минимум два сезона.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, как ожидается, проведет в НБА еще как минимум два сезона, а потенциально может сыграть до трех сезонов.

39-летний форвард начинает свой 22-й сезон в лиге. Сегодня в первый игровой день нового сезона «Лейкерс» примут в Лос-Анджелесе «Миннесоту».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Lakers All Day Everyday в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Шэмс Чарания
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