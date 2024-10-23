Ожидается, что Леброн Джеймс проведет еще как минимум два сезона
Леброн Джеймс сыграет еще как минимум два сезона.
По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, как ожидается, проведет в НБА еще как минимум два сезона, а потенциально может сыграть до трех сезонов.
39-летний форвард начинает свой 22-й сезон в лиге. Сегодня в первый игровой день нового сезона «Лейкерс» примут в Лос-Анджелесе «Миннесоту».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости