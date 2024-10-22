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Брайан Уиндхорст о Леброне и Бронни: «Если игра пойдет нормально, будьте на своих местах в начале второй четверти»

Брайан Уиндхорст ожидает, что Бронни Джеймс выйдет на паркет во 2-й четверти.

«Главная новость сегодня в день открытия сезона случится здесь, в Лос-Анджелесе, где, как я думаю, произойдет исторический момент с Леброном и Бронни Джеймсами. На данный момент «Лейкерс» не говорят об этом с уверенностью, но они немного раскрыли карты, пригласив на матч Кена Гриффи-старшего и Кена Гриффи-младшего.

Это очень важный момент для Леброна. Если игра пойдет нормально, будьте на своих местах в начале второй четверти. Именно тогда Джей Джей Редик сделал это в предсезонном матче. Я понимаю, что это его тренерский дебют, но он знает, что это придаст энергии Леброну, а заряженный Леброн – это хорошо для «Лейкерс».

Так что я ожидаю, что в начале второй четверти впервые в истории НБА отец и сын выйдут на площадку вместе за одну команду», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Питера Кунео в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoДжей Джей Редик
logoНБА
Брайан Уиндхорст
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