Как выбрать любимую команду в НБА? Обязательный гид перед новым сезоном

Совсем скоро начнется сезон НБА и, если вы еще не определились, за кого болеть, то у нас есть для вас путеводитель по Ассоциации. Вы подбираете тип команды, за которую хотите болеть, я даю подходящий вариант.

Хочу болеть за фаворита

или

Хочу болеть за чемпиона

или

Хочу болеть за самую титулованную команду

На данный момент титул у «Бостона», у них же лучшие шансы на чемпионство в 2025-м. Так же нужно сказать, что команда достаточно древняя (в лиге только они и «Никс» существуют с момента основания НБА и при этом не меняли название и не переезжали) и самая титулованная – у них 18 кубков.

При этом нынешняя команда построена любопытным образом. У них нет игрока какого-то высшего пошиба, в лиге есть люди, которые ощутимо сильнее Тейтума или Брауна, что нестандартно для чемпионов. В последние годы титулы брали Йокич, Яннис, Карри, Леброн, Кавай – люди, которые тогда претендовали на статус лучшего игрока мира. Тейтум не на этом уровне. Зато у них очень сильный третий лучший игрок. И четвертый. И пятый. Настолько, что пятый лучший игрок «Бостона» может быть круче третьего, а то и второго лучшего игрока некоторых команд.

Играют они мощно на обеих половинах: тут нет слабых в защите людей, нет недееспособных в атаке людей, «Бостон» – это вообще про отсутствие слабых мест и кучу трешек.

Пара фактов:

● У них на паркете нарисован лепрекон, но они обижаются, когда на этого лепрекона наступают. К – кельтская логика.

● бывший игрок команды Боб Кузи, которому 95 непечатных лет, продолжает жить «Бостоном». Перед недавним титулом он говорил, что его последнее желание увидеть 18-е чемпионство, а сразу после этого чемпионства стал задирать «Лейкерс» (их «Селтикс» обогнали по титулам). Интересно, что теперь «озерников» тренирует Редик, с которым у Кузи не так давно был биф, так что ветеран, вероятно, еще даст о себе знать.

Хочу болеть за кого-то сильного, но кто еще не побеждал. Чтобы я как бы был причастен к успеху

Один из главных фаворитов сезона – «Тандер». Тут подобралась молодая и пока еще восходящая, но уже очень сильная команда с невероятной глубиной, настоящей суперзведой и одним из лучших тренеров в лиге. Все выглядит так, что титул (а то и не один) для них неизбежен.

Проблема в том, что в такой ситуации «Оклахома» уже была: в их составе одновременно играли три человека, которые в разные годы становились MVP, но выжать из них титул в «Тандер» так и не получилось.

Надеюсь, работа над ошибками проделана и полимеры не будут спущены в унитаз. Пока для успеха у этой команды вводные оптимальные.

Пара фактов:

● «Оклахома» – это переехавший «Сиэтл». И когда в Сиэтле снова появится команда, то и история вернется в город, пока она как бы в аренде у «Тандер». Но при этом именно «Оклахома-Сити» – продолжатель исторической логики «Суперсоникс», они забрали всех игроков, организацию, тренеров и перевезли все это дело в Оклахому. Они – продолжение истории «Суперсоникс».

● когда-то здесь играл Уэстбрук, и он набирал трипл-дабл в среднем за сезон, что впечатляет. Историческое наследие оказалось неоднозначным. С одной стороны, он делал в команде все и стабильно вытаскивал эту команду в плей-офф. С другой стороны, Расс настолько доминировал на мяче, что просто не позволял партнерам себе помочь, а сам оказался недостаточно хорош для того, чтобы пройти первый раунд в качестве лучшего игрока команды. В общем, Уэстбрук, конечно, свой, он остался, когда Дюрэнт убежал, и поэтому за него все очень болели. Но, когда на место Уэстбрука пришел старенький Крис Пол, все выдохнули со словами «а, так вот что такое разыгрывающий».

● стадион находится в опасной близости от района Бриктаун, что примерно переводится как «кирпичный», и это дико доставляло, когда тут был тот самый Уэстбрук.

Альтернативные варианты: «Даллас», «Филадельфия», «Никс»

Вообще я болею за «Спартак»

Есть очень похожая по своей сути команда – доминировали в 90-х, базируются в крупном городе, цвета красно-белые (и немного черного). Называется команда «Чикаго Буллз». Как и у «Спартака», у них не то чтобы получилось удержать свой успех после 90-х. По моим сведениям «Спартак» относительно недавно выигрывал титул, а у «Чикаго» уже после Джордана был сезон с первым посевом и самым ценным игроком в составе.

Но это и близко не то, что было в лучшие годы, ибо тогда успех был ошеломительным. Про «Буллз» знают даже люди, которым начхать на баскетбол. «Спартак» в свое время был чуть ли не нарицательным. Я помню, как спрашивал у своего не слишком интересовавшегося спортом деда, за кого он болеет, и дед такой: «Ну, наверное, за Спартак». Понимаете, это как бы был вариант по умолчанию.

И потом «Буллз» – это же быки, ничего более близкого к понятию «мясо» в НБА нет.

Сейчас команда переживает не самые простые времена, предыдущая инкарнация команды себя изжила, так ничего и не показав, и теперь они затевают перестройку. В лучшем случае в ближайшие годы тут будет много молодежи и мало результатов (но может быть весело, тут есть люди, способные устроить шоу). В худшем – решат срезать пару углов, подписать пару ветеранов и снова очутиться в болоте с потолком в районе вылета в первом раунде.

Пара фактов:

● 6 чемпионских титулов, все 6 взяты в 90-е двумя пачками по три штуки в каждой.

● команда с крупного рынка, в НБА это обычно подразумевает готовность тратить. Команды из больших городов больше зарабатывают на трансляциях на местном ТВ, у них больше денег, так что вот. Но «Чикаго» это не коснулось, они ведут себя как нищеброды, потому что такой уж у них владелец. Недавно вот кто-то рассказывал, что на чествование одного из ветеранов клуб подогнал цистерну с американским «Виноградным днем» вместо нормального бухла, игрокам пришлось самим идти за надлежащим топливом.

● про жизнь клуба в эпоху Джордана есть годная, хоть и излишне пафосная, документалка. Для ознакомления с историей клуба – самое то. Хотя слепо доверять «Последнему танцу» не стоит, она продавливает определенную точку зрения на происходившее. Например, менеджера (ныне покойного), собравшего ту династию, там упоминают весьма снисходительно и винят в части бед команды, а вот к владельцу вроде претензий ни у кого нет. Но время за просмотром проведете хорошо.

Хочу начать с чистого листа

Тут есть ряд вариантов. Первый – просто подождать. В течение нескольких лет в НБА натурально появится новая команда, а, вероятно, даже две.

Если речь о команде без истории, то опять же, скоро «Тандер» своей истории лишатся. Когда в Сиэтле снова появится команда, то история «Соникс» вернется в город, и тогда «Оклахома» окажется самой новой командой лиги (хотя, вероятно, НБА разживется сразу двумя командами, одной станет Сиэтл, забирающий историю «Тандер», а вот вторая будет создана с нуля, она будет новее «Оклахомы»). Но за «Тандер» можно болеть уже сейчас, все равно никто там не вспоминает «суперсониковские» времена. Другое дело, что «Оклахома» – команда не без истории. Дюрэнт, Уэстбрук, Харден, клуб хоть и переехал по нбашным меркам недавно, но уже успел написать пару интересных страниц на новом месте.

Так что предлагаю «Хорнетс». Дело было так, в Шарлотт появилась команда, пожила там какое-то время, потом переехала в Новый Орлеан. Прошла пара лет, и в Шарлотт создали новую команду. Больше того, сейчас она называется так же, как та, что когда-то уезжала – «Хорнетс». Но логические продолжатели истории первой команды «Хорнетс» сейчас играют в Новом Орлеане – туда переехали игроки и организация. А нынешние «шершни» собраны с нуля в середине нулевых. Сейчас это самая новая команда в лиге, что бы там ни говорили официальные историки НБА, которые считают, что это «Новый Орлеан» (а не новые «Хорнетс») как бы просто появился в начале нулевых.

Так вот, у новообразованных «Хорнетс» весьма короткая история: начали с сезона-04/05, причем сначала играли под названием «Бобкэтс», и только в 2014-м снова стали «Хорнетс». И да, с момента перерождения у них ноль побед в сериях плей-офф. Это максимально близко к команде без истории.

При этом сейчас там есть интересная молодежь, и в этом сезоне «шершни» вполне могут побороться за выход в плей-офф, если сумеют остаться здоровыми.

Пара фактов:

● недавно клубом владел Майкл Джордан.

● сейчас в тренерском штабе команды сидит Кемба Уокер. Он один из лучших игроков в истории «Хорнетс», защитник только недавно закончил игровую карьеру и стал ассистентом тренера.

● у них необычная цветовая гамма с бирюзовым и фиолетовым цветами.

● в прошлом году у команды была форма с буквами CLT, что должно было отсылать к слову Шарлотт, а отсылало, конечно, к совсем другим местам.

Хочу смотреть на кого-то молодого, чтобы видеть, как команда растет и развивается

«Бруклин» тут не подойдет, у них пока еще нет той молодежи, которая однажды составит костяк команды. Но есть «Портленд», «Сперс», «Рокетс», «Детройт», «Уизардс» – там уже есть молодая обойма.

«Сперс» строятся вокруг Вембаньямы – огромного паукообразного француза, который постоянно выдает какие-то вещи, что обычным людям исполнять не под силу. Считается, что там есть потенциал лучшего игрока мира.

«Рокетс» набиты талантом под завязку, там и Грин, и Шенгюн, и Уитмор, и Шеппард, и Смит, и это не считая ветеранов или ролевых молодых игроков. Проблема в том, что все это не очень сочетается друг с другом, и, вероятно, им придется выбирать, кого отпускать и как именно строиться вокруг Шеппарда.

«Детройт» выдал сезончик из ада, обновив рекорд по поражениям подряд. Но вообще костяк у них неплохой, и таланта среди молодежи достаточно. Может, теперь, ситуация наладится, по крайней мере, у них уже нет тренера, старающегося работать так, чтобы его как можно быстрее уволили.

«Вашингтон» и «Портленд» смотрятся чуть бледнее, но зато это будет менее мейнстримно, а посмотреть там тоже есть на что. Хендерсон, Камара, Шарп, Сарр, Кэррингтон – интересные ребята есть, плюс проданы еще не все ветераны.

По одному факту:

● «Сан-Антонио» тренирует ровесник НБА. Попович родился в 1949-м, в том же году Баскетбольную Ассоциацию Америки объединили с Национальной Баскетбольной Лигой и назвали итоговый продукт НБА. Поп – самый опытный главный тренер в лиге, и в прошлом году он подписал новый продолжительный контракт.

● Прошлогодний тренер «Пистонс», видимо, действительно пытался добиться увольнения. Монти Уильямс не хотел браться за работу, но «Пистонс» продолжали кидаться в него деньгами, пока специалист не потерял возможность говорить «нет». В итоге он пришел, взял деньги и сделал все, чтобы его выперли, позволив унести значительную часть зарплаты.

● Чем известен тренер «Рокетс», нагуглите самостоятельно. Вместо этого немного покапитаню: «Хьюстон» – это космическая столица США, и название «Рокетс» отсюда же. Поэтому логотип напоминает взлетающую ракету, поэтому на паркете нарисован космо-астронавт. Так что, как только у «Рокетс» что-то не так, начинаются заголовки «Хьюстон, у нас проблемы».

● Вашингтон известен как лучшее место в НБА для плохих баскетболистов. Это не только столица США, но и столица плохих контрактов. Аринас (которого потом обменяли на Льюиса), Уолл (которого обменяли на Уэстбрука), Бил, теперь вот Пул. Эти люди (и те, на кого их меняли) на каком-то этапе либо претендовали на статус худшего контракта в НБА, либо безоговорочно этим статусом обладали.

У «Портленда» одни из лучших трансляций в лиге – интересные ракурсы, любопытная статистика и графика, адекватные комментаторы. Там действительно познавательный подход к баскетболу.

Мне всегда нравилось разглядывать руины

На остатки былой роскоши сейчас можно посмотреть в «Голден Стэйт». В свое время клуб был посмешищем, но потом пришел Карри, новые владельцы, дальше все как в тумане – 6 финалов и 4 титула начиная с 2015-го.

Но сейчас дела у команды так себе. Карри все еще хорош, а вот с окружением тяжеловато. Второй звезды нет, у Дрэймонда с возрастом усилились признаки маразма, Клэй вообще свалил, и сейчас похоже на то, что все просто ждут, когда все закончится. Когда Карри завершит карьеру, и можно будет спокойно сливаться и перестраиваться.

Вкладывать пики в построение команды вокруг Карри опасно: там осталось слишком мало времени, и можно запороть будущее на годы вперед ради полутора не самых мощных походов в плей-офф. Обменивать Карри на пики и форсить перестройку тоже не собираются, потому что у менеджмента не хватит яиц Карри – легенда. Так что просто ждем. В отдельный вечер команда все еще может зажечь, но реальных амбиций уже нет.

Пара фактов:

● «Уорриорс» – единственная команда НБА, у которой в названии нет четкого топонима. В НФЛ есть «Патриоты Новой Англии», а вот в баскетболе ничего подобного нет. Когда-то давно, когда НБА по организованности не сильно отличалась от детских турниров по лапте, «Уорриорс» собирались проводить домашние матчи в разных городах Калифорнии, поэтому они как бы были командой штата. Но «Калифорния Уорриорс» почему-то им не понравилось, так что назвались «воинами золотого штата».

● «Уорриорс» были первым чемпионом НБА. То есть тогда это еще были «Филадельфия Уорриорс», а лига называлась БАА (НБА считает себя ее правопреемницей).

● В лиге есть несколько уровней признания – Зал славы, вывод номера из обращения, статуя перед ареной. Так вот, Стеф Карри на пути к тому, чтобы пробить все эти уровни. Он – легенда баскетбола и, вероятно, всю карьеру проведет в «Уорриорс», став с запасом главным исполнителем в их истории. Тут напрашивается что-то вроде того, что «Даллас» сделал для Новицки, нарисовав на паркете его силуэт. Как насчет числа 30 где-то в метре от дуги, примерно под 45? Заодно у всех появится желание закинуть с этой метки трешку.

Альтернативный вариант – «Лейкерс». Но они, скорее, такой феникс – сейчас готовятся сгореть, чтобы потом переродиться. У них богатая история, тут много раз собирались классные команды, и нынешний состав и близко не самый интересный из них.

Хочу какую-нибудь команду, которая, может, и не слишком сильная, но их все уважают

Под такое описание подходят «Майами Хит». Ими руководит Пэт Райли, такой менеджер старой закалки. Если не сказать очень старой, возможно, даже слишком старой, такой старой, что эта закалка спит прямо во время матча. Он в свое время был жестким тренером, а сейчас остается упертым управленцем, который не боится ставить на место свою звезду.

На мостике – лучший тренер в НБА, который выжимает максимум из любого состава (недавно команда выходила в финал при том, что у них в составе были сплошные ноунеймы).

Лидер – Джимми Батлер, которого считают одним из самых жестких мужиков в НБА. Он вроде и не топ-10 игрок, но когда наступает плей-офф, не уступает никому. И у него какой-то зашкаливающий рейтинг одобрения. Несмотря на отсутствие титулов и несколько не самых миролюбивых уходов из предыдущих команд, ни у кого к Батлеру претензий как будто нет.

И все это такая рабоче-крестьянская команда, с их «культурой «Хит», которая вроде уже и не так сильна, но играть с ними все равно никто никогда не хочет.

Проблема в том, что Батлер скоро может свалить, Райли тоже уже не в лучшей форме, и как все это будет работать, когда тут останется один Споэльстра? Сохранится ли этот флер? К Спо претензий нет, но не уверен, что он будет культивировать что-то такое в обязательном порядке.

Пара фактов:

● «Майами» – любопытный (и уникальный) пример команды, притворяющейся командой с большого рынка. Майами – не большой город, но «Хит» ведут себя как команда с большого рынка и постоянно пытаются затащить к себе каких-нибудь звезд, напирая на наличие пляжей и отсутствие налога штата. Шак, Леброн, тот же Батлер – этих людей «Майами» выцепил из других команд.

● на матчах «Хит» в первом ряду сидит дама, которую невозможно не заметить из-за ярких одежд. Часто, например, она одета в платья, сшитые из игровых маек. Зовут госпожу Радмила Лолли, с ее творчеством я не знаком, но говорят, что она певица, а еще дизайнер (так что платья, видимо, шьет сама), и родилась она в Москве.

Баскетбол – это же Джордан. Он еще играет?

Нет, Джордану надоело, больше того, он даже команду продал (а то раньше были легенды о том, как 50-летний ЭмДжей приходил на тренировку «Шарлотт» и возил всех мордой по паркету).

Его наследником сейчас принято считать Энтони Эдвардса, гиператлетичный атакующий защитник с мощной харизмой и непоколебимой уверенностью в себе. Играет мужчина за «Миннесоту», и он в 23 года – уже состоявшаяся звезда, хотя пока и близко не Джордан (но время еще есть).

«Миннесота» в прошлом году грохнула тогда еще действующих чемпионов из «Денвера». Команда известна своей защитой, но имеет заметные проблемы с нападением, которые как раз однажды должен будет решить Эдвардс.

Пара фактов:

● «Миннесота» никогда не брала титул и даже не играла в финале.

● команда называется «лесные волки», и когда соперник бросает штрафные, на арене включают звук воя (предположительно – волчьего).

● в прошлом сезоне их тренер порвал кресты во время матча, специалисту пришлось пропустить часть плей-офф.

За кого играет лучший игрок мира?

или

Я вообще поклонник командной игры, а не всех этих единоличников

Сейчас более или менее компромиссное мнение по поводу лучшего игрока мира – Никола Йокич. Гениальный атакующий центровой, который может делать в атаке все и с гарантией генерирует хорошие броски для своей команды.

При этом Никола изначально нацелен на пас, он ищет открывающихся, он стягивает двоих, чтобы освободить партнера, и складывается полное ощущение, что у него с большинством тимейтов установлено какое-то надежное беспроводное соединение. Более того, играть Йокич может по-разному – ближе к кольцу или на дуге, может играть на средней, может играть на мяче или открываться, или ставить заслоны. И в итоге, как бы ты ни хотел играть, Йокич сможет подстроиться под тебя, создав оптимальные условия для твоего успеха. И все это под соусом непрерывного потока результативных передач, многие из которых доставляют чисто эстетическое удовольствие.

Йокич – и, как следствие, «Денвер» – это правильные решения, игра на партнеров и движение мяча. На каком-то этапе люди даже считали, что Йокич слишком нацелен на партнеров и не готов брать на себя, когда это нужно, но в последнее время таких разговоров поубавилось, серб вроде всем все доказал.

Его «Наггетс» брали титул 2023-м и были главными фаворитами прошлого сезона. Но чемпионская команда постоянно теряет важных игроков, состав все беднеет. Йокич все еще обеспечивает высокую нижнюю планку команды (он брал под 50 побед и даже проходил первый раунд с составами, на которые без слез не взглянешь), но высокие амбиции теперь выглядят сомнительно.

Несколько фактов:

● владелец «Наггетс» вообще любит скупать спортивные команды, многие из них достаточно успешны – «Наггетс» и «Эвеланш» недавно брали титулы. Есть даже команды по лакросу, Call of Duty и Overwatch (это три разные команды). Видимо, поэтому у Кронке не хватает денег на то, чтобы сохранять состав «Денвера» конкурентоспособным и, как положено, строиться вокруг лучшего игрока мира. Летом они отпустили важнейшего ролевика тупо из экономии, серьезные команды так себя не ведут.

● раньше в «Денвере» уже была команда «Наггетс», она просуществовала один сезон (49/50) и выиграла 11 матчей из 62. Нынешняя же команда была основана 1967-м, называлась сначала «Денвер Рокетс» и играла в АБА (такая лига, где придумали трешку и играли цветным мячом, про нее есть еще годный фильм с говорящим названием «Полупрофессионал»). Позже переименовались в «Наггетс», еще позже – вступили в НБА во время поглощения АБА слияния лиг.

● также необходимо знать, что «Денвер» играет домашние матчи в среднегорье, поэтому вроде как у них одно из самых заметных преимуществ своей площадки в НБА – гости от непривычки задыхаются. «Денвер» очень гордится своим стратегическим расположением, поэтому они пишут Mile High City на майках (Город на высоте одной мили – 1,6 км, если по-человечески) и царапают число 5280 на паркете (5280 футов – это как раз 1 миля).

Альтернативный вариант по признаку командной игры – «Селтикс». Речь даже не о том, что они как-то потрясающе двигают мяч, а о том, что их сила, как уже говорилось, в том, что третий, четвертый и пятый игроки дико хороши. И в каждом отдельно взятом матче ключевую роль может сыграть кто годно.

А кто самый популярный?

Если судить по подпискам на теги спортса, то «Лейкерс», они пробили 11 тысяч подписчиков, вторые вроде «Уорриорс» – меньше 8 тысяч. Когда-то давно на Спортсе еще можно было добавлять игроков и команды в «нелюбимые», так вот «Лейкерс» и там были первыми среди команд НБА. В запрещенных соцсетях лидируют по подписоте в основном тоже «озерники», хотя в сети с картинками больше подписчиков у «Уорриорс».

Но тут дело такое, «Лейкерс» были популярны всегда, «Голден Стэйт» же всегда был какой-то странной командой, у которой были интересные походы, были какие-то древние титулы, но популярными «воины» стали благодаря Карри и победам последних лет. И если следующее поколение команды не будет таким же заметным, все эти новые болельщики разбегутся (не все, но многие).

А вот «озерники», как феникс, продолжают перерождаться. Они раз за разом собирают мощные составы, откройте их список сезонов на баскет-рефе, там в графе лидеров будет сплошной поток легенд: сначала Майкан, потом Уэст и Бэйлор, потом Чемберлен, Карим и Мэджик, дальше Шак, Брайант и Газоль, и вот теперь Дэвис с Леброном. Откройте любой список топ-10-15-20 игроков всех времен, там чуть ли не половина играла за «Лейкерс».

В общем, это самое жирное название в НБА. Прямо сейчас они проживают не самый приятный период в жизни, команда слабовата, вариантов для усиления не так много, сливаться «Лейкерс» тоже не хотят. Остается только смотреть, как Леброн творит историю в каждом матче, обновляя рекорд результативности и выходя на паркет вместе со своим сыном.

Практика показывает, что это ненадолго, и скоро феникс снова переродится.

Пара фактов:

● У них, как и у «Бостона», 18 титулов. Да, один из них – ненастоящий, в смысле – внутрисезонный, это не чемпионство. У них 17 чемпионских баннеров и одна почетная грамота.

Еще вам будут говорить, что титул, выигранный в ковидный сезон, был не совсем нормальным, но это уже слушать не стоит. Потому что MVP – это мнение (пусть и кучки условно компетентных людей), а чемпионство – это факт. И хотя в том сезоне условия и были необычными, они для всех были одинаковыми и выиграли в этих условиях «Лейкерс», а не кто-то другой. Еще 5 чемпионств были выиграны, когда команда еще базировалась в Миннеаполисе. И это, наверное, важно, если вы в 50-х жили в Лос-Анджелесе и помните, что эти титулы вы не отмечали и они как бы не ваши. Но вообще это часть истории клуба. В конце концов, мне близка идея, что каждый болельщик считает только те титулы, которые он прожил с командой, так что тут все индивидуально.

● «озерников» тренирует Джей Джей Редик, он еще недавно играл в баскетбол (драфтовался в 2006-м, на 3 года позже своего нынешнего подопечного Леброна Джеймса). В промежутке между игровой и тренерской карьерой Редик успел поработать комментатором и разочаровался в подходе медийщиков к освещению баскетбола.

Это неудивительно, потому что мейнстримные баскетбольные медиа в Америке – один большой скам, продающий заголовки и цитаты без содержания и мысли. Если с одной стороны поставить Редика, а с другой стороны постелить коврик с логотипами 30 команд и пустить ползать по нему ребенка, дожидаясь, на какую команду он навалит кучу, то аналитика Кендрика Перкинса гораздо ближе к коврику с какашками.

Редик же, сидя у микрофона, пытался объяснять людям баскетбол. Этого теперь будет меньше, но по предсезонке он дает вполне осмысленные ответы в интервью между четвертями, реально говоря о баскетболе, а не рандомно выбирая два из пяти клише, повторяемых остальными специалистами. Посмотрим, насколько его хватит.

Я часто смотрю сериал «Друзья»

В Нью-Йорке две команды, но культовая из них – одна, это «Никс». Это в их мерче ходила Рейчел, и когда вы смотрите сериал или фильм про Нью-Йорк, скорее всего, под баскетболом там подразумеваются именно «Никербокерс».

Команда исторически не слишком везучая, они существуют с момента основания лиги, но взяли всего 2 титула (в 70-х). Их главная легенда клуба вряд ли входит даже в топ-30 игроков всех времен, а в 21-м веке они вообще чаще пропускали плей-офф, чем попадали в него. И в какой-то момент были натурально посмешищем.

Но сейчас все вроде пошло на лад, они отхватили себе звезду, усилили состав вокруг этой звезды и выстроили очень узнаваемую культуру с диким хастлом и тренером, не верящим в замены. На новый сезон «Никс» заходят в качестве таких теневых претендентов на титул (не главные фавориты, но шансы есть).

Несколько фактов:

● их матчи комментирует Уолт Фрейзер по прозвищу Клайд – культовый игрок, который был одним из лидеров той самой команды 70-х. Мужчина в годах, что не мешает ему выбирать яркие костюмы, рифмовать панчлайны и заразительно смеяться.

● в команде сразу три игрока, выступавших раньше за колледж Виллановы. В какой-то момент межсезонья их даже было четверо, но вместе они на паркет так и не вышли – одного обменяли перед стартом сезона.

● как только «Никс» начинают неплохо играть, у них сразу оказывается толпа известных болельщиков, в прошлом году вот заметен был Старберри. Но необходимо помнить, что Спайк Ли тут был даже в худшие годы.

Есть ли кто-то, кто играет попроще?

В прошлом году до финала дошел «Даллас», который в основном играет через пик-н-ролл, то есть заслон для игрока с мячом. Это в принципе не новость, так много кто играет, просто лидер «Мэверикс» Лука Дончич возвел это искусство в абсолют. Он и долбит эти пик-н-роллы один за другим, и он дико хорош в них. Не думаю, что в НБА есть игрок, который лучше пользуется заслонами на мяче, чем Дончич, и использует их в сопоставимом количестве. Есть люди, которые отлично набирают из пик-н-ролла, но Дончич и бросает сам, и пасует, и наказывает за размен на каком-то заоблачном уровне.

Оказывается, что усложнять игру ему совсем и незачем, раз даже на такой прием в его исполнении у соперника нет ответа. Однако такой подход, во-первых, немного предсказуем, а, во-вторых, дико энергозатратен. В итоге остаются вопросы, можно ли так побеждать. До этого так играл Харден, и он не победил до сих пор, хотя тоже производил впечатление игрока, ставящего для защиты соперника неразрешимые на фундаментальном уровне задачи.

Пара фактов:

● за «Даллас» играл тот самый Новицки, чей силуэт отпечатан на паркете. Больше того, по краю площадки написаны имена игроков, выступавших за «Мэверикс».

● пока у команды только один титул, зато какой. В 2011-м они разобрали суперкоманду из Майами, которая вроде как была слишком сильной, чтобы проиграть. Та серия подтолкнула развитие баскетбола: у «Майами» было превосходство в таланте, но не хватало пространства в атаке, благодаря чему «Даллас» их и задушил. С тех пор команды стали выпускать больше бросающих людей на паркет, чтобы раскрыть свою атаку, даже если это било по габаритам.

Альтернативный вариант – «Атланта» с Треем Янгом

В разговорах об НБА часто упоминают единорогов, атлетик-фриков, инопланетян и прочую нечисть. Есть ли кто-то такой сейчас в лиге?

Главным инопланетянином сейчас принято считать Вембаньяму. Это молодой француз с нечеловеческой антропометрией. Он высоченный с очень длинными руками, что дает мощнейший потенциал в защите. И хотя Вемби провел всего один сезон в НБА, он этот потенциал уже использует – чуть не выиграл награду лучшему оборонительному игроку, несмотря на статус новичка и, в общем-то, бедовую защиту команды. Больше того, у молодого человека отличная для такого роста координация, он нормально ведет мяч и пытается поставить бросок. Пока эффективность на таких попытках не выдающаяся, но там есть, с чем работать, и если эта башня начнет кидать с дистанции, то вообще не очень понятно, что с ним делать, разве что вызывать людей в черном. Ну, а если он на Земле легально?

Играет Вемби за «Сперс», и команда пока не блещет. Собственно, так они его и получили – задрафтовали первым пиком на правах одной из худших команд лиги. Тут есть пара интересных молодых ребят (больше, чем пара, на самом деле), которые вполне могут стать частью будущей команды вокруг Вембаньямы. А еще этим летом «Сан-Антонио» взял несколько ветеранов, так что теперь команда должна стать более логичной и начать уже действительно играть в баскетбол. Но серьезных результатов ждать пока рано.

Пара фактов:

● «Сперс» – одна из трех техасских команд, больше команд НБА только в Калифорнии. Из любопытного – раньше «Сперс» базировались в Далласе.

● согласно великому мыслителю современности Чарльзу Баркли, в Сан-Антонио шикарные чурросы, что, по его мнению, объясняет комплекцию местных дам.

● судя по всему, под ареной «шпор» находится пещера Бэтмена, ибо время от времени на матче можно заметить летучих мышей. Когда их замечает Ману Джинобили, мыши огребают.

Альтернативный вариант – «Милуоки» с Яннисом

Я слышал про суперкоманды

По большому счету суперкоманды – это клубы, сумевшие собрать состав с несколькими звездами. Желательно, чтобы часть этих звезд была приобретена со стороны, потому что сам эпитет «суперкоманда» подразумевает несколько нечестный подход к завоеванию титула, а если ты сам вырастил всех этих людей, то вопросов к тебе нет.

На данном этапе на статус суперкоманды претендуют две организации: «Сиксерс» и «Санс».

«Филадельфия» долгие годы пытается построить команду вокруг Эмбиида, но есть ощущение, что нынешний состав «Сиксерс» наиболее логичный. Они дорастили до околозвездного статуса Макси, подписали Пола Джорджа и насобирали ролевиков. Команда получилась точно талантливая и точно не доморощенная.

В ближайшем сезоне они постараются создать неотразимую атаку и не стать еще одними «Клипперс», которые собирают мощный на бумаге состав, но постоянно травмированы и никак не могут раскрыть потенциал.

Учитывая историю травм Эмбиида, неприятные параллели напрашиваются.

«Санс» же были доморощенной командой с Букером, Эйтоном, Бриджесом и Джонсоном, но всех распродали, из своих остался один Букер, теперь там три игрока с максимальными контрактами и примерно ноль драфт-пиков на ближайшие века. И в отличие от «Сиксерс», которые были пересобраны этим летом, «Санс» с похожим костяком уже играли и не добились примерно ничего. Атака с Дюрэнтом, Букером и Билом в прошлом сезоне так и не вышла на плановые обороты. С тех пор команда обновила тренера и подписала пару разыгрывающих, что может заметно помочь, изменив и упорядочив игру и выведя атаку на новый уровень. А еще эти ходы могут оказаться слишком незначительными, чтобы радикально повлиять на уровень команды.

В любом случае суперкоманды нынче не те, что раньше. Это не «Майами» с Леброном и Уэйдом или «Уорриорс» с Карри и Дюрэнтом, которые были явными фаворитами. Шансы сегодняшних баскетбольных «галактикос» куда скромнее.

Пара фактов:

● «Финикс» трижды играл в финале, но титулов у них пока нет.

● в свое время у «Санс» была очень яркая, дико атакующая команда, играющая в высоком темпе, там выступали Нэш, Амаре и Мэрион, значительная часть болельщиков «Санс» осталась с тех пор. Еще в свое время менеджером команды был Стив Керр, руководивший клубом так, что появился отдельный сорт мемов про его любовь к клею.

● «Сиксерс» это сокращение от «Севентисиксерс», то есть «76-е». В 1776 году именно в Филадельфии подписывали Декларацию независимости, отсюда название.

● Раньше в Филадельфии играли «Филадельфия Уорриорс», которые позже переехали и ныне известны как «Голден Стэйт Уорриорс».

● Филадельфийские болельщики – очень специфичные ребята, которые освистывают своих чуть ли не чаще, чем чужих. И это подается под таким соусом, что «зато, когда они за тебя болеют, то ты знаешь, что ты это заслужил». И если ты завоевал их поддержку, то она будет прямо мощной. Не знаю, насколько это так, но знаю, что фанаты «Никс» на матчах в Филадельфии были чуть ли не громче хозяев.

Хочу кого-то атакующего

Тогда могу предложить «Индиану». Команда проповедует высокий темп, в котором сияет их молодой разыгрывающий Халибертон. И это не просто хорошая команда, которая классно играет, поэтому и атака в порядке. Нет, нападение и беготня – это религия «Индианы», основа их баскетбола.

При этом нужно отдать команде должное, «Индиана» играет на приличном уровне. Они уверенно попали в плей-офф и дошли до финала Востока в прошлом сезоне (пусть отчасти и благодаря травмам). При этом у них достаточно молодежи, чтобы рассчитывать на прогресс за счет внутреннего роста.

Пара фактов:

● Джеймс Нэйсмит говорил, что, хоть он и придумал баскетбол в Массачусетсе, настоящие корни игры – в Индиане, и она остается центром этого спорта (цитата не новая, ситуация с тех пор могла поменяться).

● в Индиане культ Реджи Миллера, легенды клуба, который провел здесь всю карьеру.

Альтернативные варианты: «Бостон» и «Оклахома».

Хочу кого-то оборонительного

Вообще есть вариант с «Миннесотой», но о ней уже говорили.

В качестве альтернативы могу предложить «Орландо». В прошлом году у команды была одна из лучших защит лиги. Состав крупногабаритный, длиннорукий и атлетичный, что создает очень такую вязкую оборону. Ярче остальных тут смотрятся Саггс с его зарядом в защите на мяче, Айзек, выдающий невероятное количество классных защитных действий в единицу времени, и Мо Вагнер с его непоколебимым желанием быть говнюком в глазах соперников.

Но отчасти защита «Мэджик» так бросается в глаза, потому что с атакой есть проблемы. Их лидер еще слишком молод, а бросающих людей вокруг маловато, креативить сложно (но летом эту проблему постарались сделать чуть менее заметной). Опять же, состав молодой, прибавлять тут могут еще очень многие, тот же Саггс, например, в прошлом году внезапно прокачал бросок (хотя все еще выглядел не как шутер, а как морпех, которому приказали бросать трешки).

Пара фактов:

● Когда-то тут играл Шак, позже – Дуайт, то есть это такая столица центровых, думающих, что у них есть чувство юмора. Хотя обоих в итоге забирали в «Лейкерс», так что...

● «Орландо» на разных этапах был амбициозной командой: Шак выводил их в финал, потом они пробовали собрать большое трио, утащив Данкана из «Сперс» (куда уж амбициознее), потом выходили в финал уже с Ховардом (который тогда был такой звездой, что выигрывал голосование за участие в Матче звезд, причем не просто выиграл, но побил тогдашний рекорд Яо по количеству голосов). Но большого успеха они так и не добились, чемпионских кубков в музее команды нет.

● Орландо – одна из очень немногих команд НБА, у которой есть форма с полосками, больше того, это знаковая для них форма.

Альтернативные варианты: «Миннесота», «Бостон» и «Оклахома».

Можно ли болеть за команду НБА, но так, чтобы при этом болеть против американцев?

Вообще легко, для этого есть «Торонто». Они, как можно догадаться, из Канады, и иногда у некоторых игроков даже возникают проблемы с пересечением границы. Например, человек, тогда известный как Энес Кантер, боялся лететь на матч в Канаду, опасаясь санкций Интерпола (плюс его турецкий паспорт аннулировали).

«Торонто» не так давно был чемпионом, но от той команды толком уже ничего не осталось. Сейчас они собрали новый состав, который еще слишком молод для больших побед, да и в принципе там не хватает первой звезды, так что даже плей-ин им не гарантирован. При этом платежка уже набита приличными контрактами, то есть вряд ли они собираются в ближайшие годы постоянно сливаться ради высоких пиков.

Но интересные исполнители есть, а местный менеджер считается толковым, так что, может, они что-то и придумают.

Пара фактов:

● когда-то тут играли Винс Картер и Трэйси Макгрэйди, которые кузены (не по крови – по любви), и они оба участвовали в одном данк-контесте. На том контесте Винс выступил легендарно, и это, наряду с данком смерти, сделало его по версии многих лучшим данкером в истории. Сейчас «Рэпторс» чествуют легенду и сделали специальный логотип с отсылкой к тому самому конкурсу по броскам сверху (https://news.sportslogos.net/wp-content/uploads/2024/04/toronto-raptors-vince-carter-slam-dunk-logo-sportslogosnet-2024.jpg)

● в отличие от «Клипперс», за которых не болеют даже в их городе, за «Торонто» болеет целая страна.

Альтернативные варианты – болейте за Йокича/Дончича/Гилджеса-Александера/Адетокумбо, то есть за любого неамериканца в качестве первой звезды, благо их полно сейчас. Даже формально американский Эмбиид, на самом деле, не прирожденный звездно-полосатый.

Я в семье младший ребенок

По признаку младшего брата можно выбрать одну из двух команд: «Нетс» или «Клипперс». Оба клуба находятся в крупных городах, оба клуба явно уступают другим командам в своих городах, оба клуба недавно безуспешно попытались собрать суперкоманды, а теперь оказались в заднице (кто-то глубже, а кто-то – «Бруклин»).

«Нетс» попробовали собрать команду с Дюрэнтом, Ирвингом и примкнувшим к ним со временем Харденом. Не срослось, в итоге всех продали. Но важно, что «Бруклин» вернул свои драфт-пики. И теперь они могут спокойно сливаться, перестраиваться через драфт и строить новую команду. Да, процесс долгий, но через него на каком-то этапе проходят примерно все. Просто, когда они в прошлый раз погнались за большой рыбой, все оказалось совсем плохо, потому что на выходе не было ни классной команды, ни возможности сливаться (все пики в «Бостоне»), и это совсем ад, который сейчас, к слову, готовится принять в свои объятья «парусников».

«Клипперс» же попробовали построиться вокруг Кавая, Джорджа и примкнувшего к ним со временем Хардена. Не срослось. Кавай постоянно травмирован, Джордж вообще сбежал, и теперь «Клипперс» никакие не претенденты, а начать перестраиваться нельзя, потому что все их пики в «Оклахоме, а в чем смысл сливаться, если в конце ты все равно выбираешь 28-м на драфте?

Вот, а еще они окрыли новую арену, да.

Пара фактов:

● у «Клипперс» ноль титулов и ноль выходов в финал. У «Нетс» два чемпионства АБА и 2 финала НБА.

● «Нетс» раньше базировались в Нью-Джерси, еще раньше (когда играли в АБА) назывались просто «Нью-Йорк Нетс», а в самом первом сезоне своей истории они назвались «Нью-Джерси Американс», не спрашивайте почему.

● «Клипперс» раньше тоже были чуть ли не в Нью-Йорке, команда изначально называлась «Баффало Брейвс» (Баффало находится в штате Нью-Йорк, в котором вообще было много команд, и «Сиракьюз» – ныне «Сиксерс», и «Рочестер» – ныне «Кингс»).

За кого не надо болеть

Я исхожу из того, что команды должны стремиться к титулу. Они могут находиться на разном этапе этого пути, но цель одна. Даже продавая своих звезд и проигрывая тонны матчей, ты должен делать это, чтобы однажды собрать чемпионскую команду. Есть люди, которые считают, что нет ничего зазорного в том, чтобы просто быть приличной командой. Что ж, у этих людей есть право иметь свое ошибочное мнение, но нам ни к чему с ними соглашаться.

Прикольные моменты далеко не всегда связаны с титулами. Я болею за «Голден Стэйт» и видел разное. Я помню, как Карри положил ту трешку в матче регулярки с «Тандер», было весело. Я помню 7-ю игру с «Кингс», было приятно. Я помню шестой матч с «Хьюстоном», когда вылетел Дюрэнт, было очень сильно. Но я также помню финал-2015 с его эйфорией, опустошающий финал-2016 и завершение ветеранского похода в 2022-м, дающее чувство какой-то заслуженной легендарности. Эти эмоции на отдельном уровне, который ни за что не понять людям, рассуждающим о ценности ежегодного вылета в первом-втором раунде.

Нет, быть просто командой плей-офф – это не круто. Нет, вылететь в финале конференции – не достижение. Это могут быть индикаторы промежуточного успеха, но это не самоцель (и уж точно для болельщиков не должна быть важна прибыльность команды и прочий неспортивный бред). Это спорт, тут только один победитель, и только одна команда в конце сезона испытывает это ощущение, что все закончилось, а нас так никто и не победил. Поэтому всех, кто довольствуется болотом, нужно избегать. О таких не слагают легенды.

На данный момент к таким клубам в первую очередь относится «Сакраменто». Команда вложилась в то, чтобы с трудом попадать в плей-офф, и теперь проводит политику на укрепление этого статуса. Не так давно чем-то подобным занимались «Буллз». Еще, судя по всему, стагнировать в ближайшие годы намерены «Уорриорс».

Ты сам за кого рекомендуешь болеть?

Боление вообще дело иррациональное. Вы начинаете болеть за команду, потому что вам нравится, как она играет, а через год эта же команда играет совсем по-другому, и как быть? Меняются игроки, тренеры, логотипы, остается одно название, но и его зачастую пишут уже какими-то другими буквами.

В свое время я начал болеть за «Уорриорс», хотя еще не видел ни одного их матча. Просто смотрел хайлайты по «7тв» и решил, что кто из них с «Денвером» выйдет в плей-офф на Западе, за того и буду болеть. Но в какой-то момент заметил, что я хочу, чтобы в плей-офф вышли «Уорриорс» Бэрона Дэвиса, так что вопрос решился сам собой (в плей-офф в итоге вышли «Наггетс»). И у меня нет ответа почему. Просто так вышло.

Но, если пытаться подобрать команду по каким-то адекватным признакам, я бы искал кого-то, кто еще не чемпион, но на подходе, кого-то с молодым лидером и реальной суперзвездой, наверное, так. Может, «Даллас» или «Оклахома». Может, копнул бы чуть глубже, в направлении «Индианы» или «Орландо», но с этими вероятна опасность застрять в болоте, у них есть такой опыт.

Надеюсь, этот текст кому-то помог определиться, хотя он в первую очередь писался, чтобы повеселить уже определившихся. А так включайте матч и сами не заметите, как начнете притапливать за одну из команд

Баскетбольный подкаст в телеграме, тот же баскетбольный подкаст на ютубе и в ВК

Фэнтези НБА – чтобы болеть вообще за всех. Особенно за тех, кто в вашей неподражаемой команде. Собирайте свою банду!

Фото: Gettyimages /Ezra Shaw / Staff, Harry How / Staff, Mark Blinch / Stringer, Don Juan Moore / Stringer, Joshua Gateley / Stringer, Jamie Squire / Staff, Michael Reaves / Staff, Jared C. Tilton / Staff, Maddie Meyer / Staff, Tyler Kaufman / Stringer, Tim Nwachukwu / Staff, James Gilbert / Stringer, Matthew Stockman / Staff, Patrick Smith / Staff, Elsa / Staff, David Berding / Stringer, Christian Petersen / Staff, Andy Lyons / Staff, Billie Weiss / Stringer