Леброн Джеймс: «Один из первых вопросов, который Бронни задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?»

«Лейкерс» не будут торопиться вводить Бронни Джеймса в игру.

Об этом заявил отец Бронни , форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс .

«Когда это случится, тогда и случится. Будь то сегодня вечером или когда-нибудь в будущем, когда бы это ни случилось, это случится. Приятно просто вводить его в курс того, что такое профессиональная жизнь и как готовиться каждый день как профессионал.

Не так давно произошло то, что нас очень напугало. Нескольким членам моей семьи сделали операцию на сердце. Кто-то старше, кто-то моложе. Я знаю, сколько времени нужно, чтобы прийти в себя, и я был поражен, увидев его в игре первого дивизиона NCAA в том же году, когда ему сделали операцию. В тот момент я понял, что ничто не помешает ему достичь всего, чего он хочет. Он хотел продолжать играть в баскетбол.

Один из первых вопросов, который он задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?» Он не спросил, сколько времени будет восстанавливаться сердце или сколько времени он провел в операционной. Он спросил: «Когда я смогу снова играть?» – рассказал Леброн.