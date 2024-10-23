Леброн Джеймс: «Один из первых вопросов, который Бронни задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?»
Об этом заявил отец Бронни, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Когда это случится, тогда и случится. Будь то сегодня вечером или когда-нибудь в будущем, когда бы это ни случилось, это случится. Приятно просто вводить его в курс того, что такое профессиональная жизнь и как готовиться каждый день как профессионал.
Не так давно произошло то, что нас очень напугало. Нескольким членам моей семьи сделали операцию на сердце. Кто-то старше, кто-то моложе. Я знаю, сколько времени нужно, чтобы прийти в себя, и я был поражен, увидев его в игре первого дивизиона NCAA в том же году, когда ему сделали операцию. В тот момент я понял, что ничто не помешает ему достичь всего, чего он хочет. Он хотел продолжать играть в баскетбол.
Один из первых вопросов, который он задал врачам после операции: «Когда я смогу снова играть?» Он не спросил, сколько времени будет восстанавливаться сердце или сколько времени он провел в операционной. Он спросил: «Когда я смогу снова играть?» – рассказал Леброн.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий