Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят первый матч сезона
«Филадельфия» начнет сезон без обоих лидеров.
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не выйдут на первый матч регулярного чемпионата против «Милуоки» в среду, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Эмбиид успешно восстанавливается после травмы левого колена, увеличивает нагрузки и приступил к двусторонкам, но не сыграет в официальных матчах на этой неделе. Джордж пройдет повторное обследование по поводу ушиба колена позже на этой неделе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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