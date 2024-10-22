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Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят первый матч сезона

«Филадельфия» начнет сезон без обоих лидеров.

Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не выйдут на первый матч регулярного чемпионата против «Милуоки» в среду, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Эмбиид успешно восстанавливается после травмы левого колена, увеличивает нагрузки и приступил к двусторонкам, но не сыграет в официальных матчах на этой неделе. Джордж пройдет повторное обследование по поводу ушиба колена позже на этой неделе.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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