Лука и ШГА бьются за MVP, «Оклахома» и «Бостон» – в финале. Какой будет НБА-24/25

Оставляйте и свои.

Ночью возвращается лучшее спортивное развлечение нашего времени – НБА. Мы попросили тех, кто пишет и рассказывает о баскетболе, поделиться своими ожиданиями от нового сезона.

Свои прогнозы вы можете оставлять в комментариях. Все заскриним.

Максим Коршунов, автор подкаста «Какого Herro?» и блога «God Damn It»

Главные ожидания – «Бостон» против «Никс» :

Моя мечта – увидеть в полном составе финал конференции на Востоке между «Селтикс» и «Никс». Да, этого не случится, потому что Порзингис, потому что Тибодо, да и потому что загадывать в 2024 году дальше 15 минут дело – неблагодарное, но я продолжу словами Мартина Лютера Кинга. У меня есть мечта увидеть две самые подготовленные команды в мире, которые будут играть на выживание в финале конференции, где «Бостон» будет играть хорошо, а «Никс» будут играть так, чтобы плохо было у соперника. Именно ради таких серий и стоит смотреть почти полгода регулярного чемпионата. Смелые прогнозы – «перестройка «Бакс» и обмен Янниса» :

У меня высокая степень уверенности в развале «Бакс». Да, они будут неплохи на Востоке, где выход в плей-офф им обеспечен, но это одна из самых старых команд, где Док Риверс и прайм Янниса сошлись в высокотоксичную смесь для начала перестройки. Очевидно, что Яннис не захочет ждать перестройки, очевидно, что Миддлтон, Лиллард и Лопес образуют самый старый стартовый состав. Очевидно, что одним камон и летсгоу здесь не обойдется. Развал этих «Бакс» – вопрос времени. Дедлайн или межсезонье?

Самые интересные сюжеты – «Заруба на Западе» :

«Портленд», «Юта» и «Сперс» (отчасти) – вот 3 команды на Западе, которые не будут стремиться в плей-офф. В прошлом году «Голден Стэйт» (46-36) и «Атланта» (36-46) заняли одинаковые позиции в своих конференциях. Не удивлюсь, если топ-12 команд на Западе могут иметь положительные балансы побед и поражений.

Игорь Сошников, автор подкаста «сошников»

Интересного много, но перед стартом сезона самое любопытное для меня всегда – это игроки в новых местах: как они впишутся, как себя проявят, как изменятся их команды?

Не переоценены ли «Никс»? Они потеряли Хартенштайна, просели по глубине, их защиту нужно будет перестраивать вокруг того факта, что теперь тут Таунс – центровой. Как это будет выглядеть?

Не переломит ли «Денвер» себе хребет тем, что отпустил Кентавиуса и мощно подорвал этим баланс между атакой и защитой (а еще они подписали Уэстбрука)?

Как Клэй Томпсон отреагирует на то, что теперь он – Хардуэй на максималках? Я, правда, думаю, что Томпсону за «Даллас» не стоит ни начинать, ни заканчивать матчи (ну разве что он совсем разогнался и попал штук 7 трешек). Или «Даллас» будет стараться потешить эго Клэя и давать ему лишние минуты, даже если это не на пользу команде?

Как «Финикс» перестроит атаку с появлением разыгрывающих и сменой тренера (судя по предсезонке, там теперь больше осмысленности и движения)?

Не сдохнет ли окончательно атака «Миннесоты» с Рэндлом на месте Таунса (а на старте сезона видимо и Рэндла еще не будет)?

На старте сезона весело может быть в «Чикаго», и потом я жду некоторого камбэка «Шарлотт».

Но самое интересное, по-моему, это получится ли у «Сиксерс» создать идеальную современную атаку со звездой на каждом уровне (большой, гард и край) и кучей бросающих ролевиков? Они собраны по лекалам совершенной баскетбольной команды, с хорошим пространством в атаке, универсализмом на периметре и сносной глубиной. И потом они просто выглядят как главная угроза для «Бостона» с точки зрения неудобства – Эмбиида «зеленым» придется держать впятером.

Кажется, что «Сиксерс» несколько недооценены. Сейчас говорят в основном про «Тандер», «Бостон» и «Никс», а «Филли» как будто забыты. И понятно, что все переживают по поводу их здоровья, и по регулярке они точно будут пропускать матчи (хотя сейчас у них будет больше шансов в играх, которые пропускает Эмбиид), но, если они останутся здоровыми в плей-офф, то это будет одна из главных команд лиги. Кто-то скажет, что такой расклад у них каждый год, но, по-моему, раньше амбиции «Сиксерс» и близко не были настолько оправданными, как сейчас.

И второе – как впишется Хартенштайн в «Оклахому»? Раньше у них не было игрока такого формата, это точно вынудит их перестраивать свой баскетбол. В предсезонке я уже видел Чета на «четверке» (и в защите у этого мощнейший потенциал), я уже видел что-то полузонное, когда Хартенштайн играет единственного «большого», я видел какое-то впечатляющее количество ходов Дэйгнолта, призванных не допустить скатывания атаки «Тандер» на примитивный пик-н-ролл через центра, когда Хартенштайн на паркете. Айзейя – инструмент нового типа для Дегнала, и при правильном использовании он может запустить «Оклахому» на невиданные высоты.

«Тандер» – один из главных претендентов на титул (а еще, после прихода Хартенштайна и Карузо, «Оклахома» – с запасом самая глубокая команда в лиге), и они собираются заметно переделать свою игру. Мне интересно увидеть, как это будет. И я уже замечаю, что скепсиса по поводу интеграции небросающего игрока в ротацию у меня заметно поубавилось.

Максим «minimuz» Хон, главный болельщик «Миннесоты» в русскоязычном пространстве, который ведет телеграм-канал о клубе

Главные ожидания от сезона – это молодые команды типа «Миннесоты», «Оклахомы», «Хьюстона», «Мемфиса», «Кливленда», «Индианы» и «Орландо». Молодость – это же про надежды и ожидания. Жду хорошего баскетбола от «Мемфиса», в межсезонье они кардинально поменяли тренерский штаб, в частности подписали европейскую сенсацию Туомаса Йисало. Плюс Мишки наконец-то укрепили переднюю линию, выбрав Зака Иди.

Для меня одним из самых интересных сюжетов будет противостояние команд с габаритными передними линиями против команд, исповедующих быстрый баскетбол маленькими пятерками. По стечению обстоятельств именно в Западной конференции сосредоточились команды как минимум с двумя качественными большими: Оклахома с Четом и Хартенштайном, Мемфис с Джексоном и Иди, Хьюстон с Шенгюном и Адамсом, Даллас с Лайвли и Гэффордом, ну и конечно, Миннесота с Гобером и Ридом.

Еще один интересный для меня сюжет – это влияние новой трактовки правил, позволяющей более физическую, силовую борьбу. Об этом говорил и Керр и Карлайл, по предсезонке сложно понять насколько это будет заметно, но хочется больше баскетбола и меньше клянчания фолов в исполнении некоторых персонажей.

Своим самым смелым прогнозом буду считать свое предсказание, что Карузо и Хартенштайн дадут «Оклахоме» больше пользы в нападении, чем в защите. Большинство аналитиков говорят про защиту «Оклахому», мне же кажется, они будут в топ-3 атак по итогу сезона.

Петр Гордиенко, болельщик «Кливленда» и автор телеграм-канала о команде

Сможет ли Док устроить Последний поход

«Бакс» были старыми, травмированными и хромыми – и все это за два года до Дока Риверса. Колесо времени крутится, под ним хрустят чемпионские амбиции и кости Криса Миддлтона.

В карьере Дока уже не будет более удачного сюжета. И нелепо предполагать, что он садится за стол с Судьбой без козырей. Это искупление для всех троих – для тренера, который не смог испортить триумф двух здоровых ног Гарнетта и шорт Пола Пирса; для игрока, который не проиграл Крису Полу и большому кроссовку Дюрэнта; для звезды со звездочкой в резюме, где под парой строчек карьерных достижений огромные абзацы сносок «он не виноват».

Эксперименты предыдущего тренера Гриффина лечатся просто: убираешь эксперименты, просишь, чтобы те, кто должен много атаковать, делали это чаще; в защите – ставишь Лопеса под кольцо, а Янниса – на подстраховку. Риверса в семиматчевых сериях упрекали за растерянный взгляд, когда простые решения не работали. Но, возможно, именно простоту и нужно вернуть в «Милуоки»

Можно ли строить династию без любимого в народе франчайза?

Главная проблема Джейсона Тейтума – не сомнительный трехочковый и не наличие в команде Джейлена Брауна и Дрю Холидэя, которые превратят любого балбеса с мячом в руках в мастера передач. Проблема Тейтума смотрим на него в каждом отражении. Без лишнего анализа, дело в его роже. Кирилл Свиридов жизнь посвятил документированию, как харизму вымывает из баскетбола. Но по сравнению с Джейсоном даже фальшивый Леброн – богатырь из былин.

Его заклятый товарищ Браун прошел за лето подготовку «морского котика» и наверное готов достать из под земли горы, чтобы потом их снова свернуть. Скука. Читать про его невидимую левую руку в разы интереснее.

Совместное существование Джеев – недоразумение на двоих. Местами интересно, креативно, с мишурой и танцами. Но взгляни в целом, и тут растянутая простыня про одноклеточных персонажей, к которым нас насильно призывают испытывать эмоции.

Ну и Бог с ней, с харизмой. Не харизмой мячи в корзину отправляются. «Бостон» показали, что перекидают, забегают, закусают, затопчут любого.

Но все-таки, что такое баскетбол за пределами правил, стука мяча и трепыхания сетки? Насколько мы убедились, что лидер этой команды присутствует внутри очерченных линий, а не раздает безумные интервью в стиле Романа Борисовича, прочитавшего паблик с волчьими мудростями?

Мы жаждем «Бостону» настоящих испытаний, не ради себя, но ради них. Серьезно, самым ярким игроком команды не может быть тренер, даже Поп это понимал.

Иначе, выходит, что династию можно слепить как пельмень – напихал начинки побольше, да не забыл включить плиту.

Где крутые большие центровые

С одной стороны, лигу собираются топтать единорожки в диапозоне от Вембы до еще неизвестных нам восьмифутеров, кидающих степбеки от своего кольца.

Но посмотрим с другой:

«Пеликанс» расклеивают объявления «нужен центр, который прикроет задницу Зайона».

«Оклахома», «Вашингтон» во многом вынужденно подписали Хартенштайна и Валана к своим дрищеватым чудо-юдам. Мобли до сих пор опасаются разлучить с Алленом.

Мы хвалим Харта и Уайта за способность поставить ручки на спину центра при защите под кольцом, позабыв, как они в целом оказались в этой странной для гардов роли. Беспозиционный баскетбол накатывается на громадину Йокича и Эмбиида – и разбивается, как волна.

Про запасных центров в командах и говорить страшно. Там выжженное поле, словно мы в лиге 50-ых, и каждый белый жираф выглядит Голиафом.

Может быть, это мое искаженное восприятие. Может быть центров достаточно, просто их всех заперли в «Портленде».

А может быть, все переборщили в погоне за уникальностью – и нынче шпалы скорее вызывают ленивый зевок, а фундаментальные навыки от больших парней воспринимаются как настоящее откровение. И так как НБА живет по принципам реакции на стресс, то не ждет ли нас охота за всякими гигантами, которых еще пару лет назад списали бы в утиль? Что значит «Мемфис взяли Иди»?

Сольют ли славянских звезд НБА подозрительные партнеры?

Йокич и Дончич, два европейских гения атаки, способны примерно на все, кроме как разделиться на пять человек каждый. Мы вынуждены обращать внимание на состав вокруг них: могучий скорер, про которого неизвестно, в какой он форме доберется до плей-офф – это про Мюррея, Томпсона, Портера или Ирвинга?

«Короля делает свита» – актуально не только для Леброна и крысиной стаи вокруг него. С нагрузкой, с обязанностями, с вниманием к Николе и Луке в составе обязан найтись «Делатель Королей».

Сама ситуация говорит нам, что нынешний сезон является поворотным для обоих клубов. «Денверу» в случае неудачи – путь только к поиску проверенных звездных партнеров и утраты части очарования «домашнего проекта».

Лука, значительно более интересующийся своим место в истории, что жокей из Сомбора, может и вовсе предпринять шаги к переезду сам.

Это не инсайд. Но это то, что обычно случается с командами, когда они начинают относиться к своим первым звездам, как «а, еще годик подождет».

Андрей Панкрашев, комментатор «Взял мяч» и автор проекта «Пик-н-ток»

Главное ожидание от сезона : «Грязные» мувы от генеральных Менеджеров

Мы отдохнули от драфта Вембаньямы 2 года, и теперь в Лигу приходит топовый (родной для США) игрок, за которым может оказаться мало «просто танковать».

Все те, кто копил пики или же те, кто застрял в глубоком середняке – пора начинать двигаться. Первый за долгое время год, когда обмены драфт-пиков могут оказаться интереснее обменов игроков.

Смелый прогноз : Долгожданный расцвет Мобли – часто вижу, как в нашем и заокеанском коммьюнити не верят в Эвана, но если есть год и шанс наконец-то раскрыться, то этот тот самый год.

Редкие случаи, когда играли через него (например, игры в серии с «Бостоном») показали, что концепт может работать, у него есть бросковый прогресс, который не был очевиден из-за периодического отсутствия +невнятной роли.

Теперь же новый тренер Аткинсон сам говорит о том, что Эвана будут грузить чаще, и речь не только о завершениях, но и, в целом, об организации игры.

Ах да, еще один прогноз, который становится моей традицией: 33+ победы Детройта – продолжаю сердцем и душой верить!

Интересные сюжеты :

– Контрактный год Батлера:

в котором мы можем снова увидеть чудеса, как в плей-офф 2023 года;

– Нью-Йорк, может, не самая сильная, но точно самая интересная команда Востока. И это впервые со времен Юинга, реальный шанс на титул.

– Возвращение Мемфиса:

абсолютно неясно, каким будет врыв в новый сезон (и получится ли он полноценным/долгим), но еще пару лет назад мы видели от парней 6 матчей во втором раунде против будущего чемпиона НБА.

– Техасская казарма Удоки:

Год, когда «Хьюстон» обязан, КАК МИНИМУМ, выгрызть место в плей-ин, иначе все эксперименты и перестановки до – можно считать неудачными, а, значит, под горячую руку после сезона попадут все, кроме, пожалуй, Шенгюна.

Алексей Логунов, комментатор AANBA и автор телеграм-канала «Отряд мужской любви»

«Сакраменто» пройдут напрямую в ПО.

Казалось бы, что смелого в проходе в постсезон напрямую? На таком Западе в это поверить будет не совсем просто. Есть команды вроде «Волков», «Наггетс», «Тандер» и «Мэвс», намеревающихся оказаться в топ-4, есть провалившиеся парни в лице «Санс», загорелые лошадки в лице «Пелс», «Гризлис». Те же ГСВ и «Лейкерс» вряд ли сильно уступают «Кингс» по котировкам, если вообще уступают. Сыгравшаяся связка Фокс-Сабонис получила доп.агрегат в лице Дерозана. 2-ой юнит команды так же неплохо слеплен, а руководит опытный Майк Браун. Поверить в их прямой выход в ПО непросто, но я постараюсь.

Расселл Уэстбрук возьмет лучшего 6-го.

У «Денвера» напротив – скамейка оставляет желать лучшего. И Уэстбрук на ней – главный мотор. «Денвер» играл порой очень медленно в прошедшем сезоне, и Йокичу это комфортно. Но когда он садился, не все ловили удачные тайминги. Тасманский дьявол Расти может добавить динамики игре «Наггетс» и получит больше времени, добавим возможные травмы Джамала Мюррэя, вероятность которых немала, что и поможет Уэстбруку получить нужные цифры и забрать статуэтку уже лучшего 6-го игрока. Причем фаворитом в этой награде он далеко не является.

НБА захочет возродить интерес публики к слэмданк-контесту и пригласит кого-то из звезд.

Было бы здорово, если бы в этом принял участие, например, Леброн Джеймс. Но оставшись на земле, не исключу приглашение на конкурс Зайона Уильямсона, Джа Морэнта, Зака Лавина или Пола Джорджа. Если на сам Матч всех звезд, кого ни приглашай, картина сильно не изменится, ведь защита не появится, а количество трехочковых лишь увеличится, то в СДК могут вдохнуть побольше воздуха, кроме приглашения героя мюзиклов, почти не имеющего отношения к самой лиге.

Сергей Абаев, комментатор «Взял мяч»

Для баскетбольного болельщика середина осени всегда похожа на начало отношений. Вот и сейчас у меня великолепный настрой и большие ожидания от предстоящего сезона, а моя любимая команда обязательно станет чемпионом.

Опытный баскетбольный зритель никогда не сомневается в том, что год будет наполнен интересными событиями. В современной истории НБА просто не было скучных сезонов. Всегда будут сюрпризы и в регулярке, и в плей-офф. Как со стороны отдельных игроков, так и целых команд.

И в этом весь кайф. События, в которые ты не веришь до старта чемпионата, в итоге оказываются новой реальностью.

В новом сезоне я готов поверить в молодую, но прекрасно сбалансированную «Оклахому». Точечные усиления в лице Карузо и Хартенштайна в сочетании с прогрессом Холмгрена, Уильямса и молодых игроков скамейки делают их фаворитом Запада.

Джа Морэнт должен вернуть «Мемфис» в плей-офф, там же должны быть обновленные «Уорриорз», а вот «Клипперс» закономерно откатятся вниз. Остальные останутся примерно на прежнем уровне.

Еще одна прелесть нового сезона – невероятно сильная Восточная конференция, где есть сразу 4 контендера: «Бостон», «Нью-Йорк», «Филадельфия» и «Милуоки». Плюс молодые «Орландо» и «Кливленд», которые должны стать лучше и собираются выиграть как минимум 1 серию плей-офф. А вообще-то еще есть «Индиана», только что игравшая в финале конференции, и «Майами», которые год назад вообще дошли до большого финала.

Пока не верю в «Нью-Йорк». Во всяком случае в такой версии. По оценкам букмекеров «Никс» – чуть ли не главные фавориты на титул, однако сейчас в составе есть 6 с половиной игроков, которых можно выпускать в финале НБА или серии против «Бостона», а страдающие из-за травм Ануноби и Таунс явно не добавляют уверенности в и без того шаткий коллектив.

Кстати, крутой плей-офф и, разумеется, финал – как раз то, чего лично мне не хватило в прошедшем сезоне. Хочется больше затяжных серий, больше ярких концовок с победными бросками а-ля «Дончич через Гобера» и большей концентрации звездных дуэлей.

Сюжет, за которым будет следить весь мир: аллей-уп Бронни Джеймса на отца.

Игрок, которого все чморят, но он удивит: Алекс Сарр.

Игрок, которого все чморят, и он не удивит: Бен Симмонс.

Егор Родионов, комментатор «Взял мяч»

Главные ожидания от сезона

Жду по-настоящему конкурентного сезона. Да, есть явный фаворит в лице «Бостона», но остальные команды находятся не так уж далеко. Даже «Селтикс» будет непросто, особенно с учетом того, что, как любит говорить Маззулла, они играют «с прицелом на спине». На Востоке им будут противостоять полностью обновленная «Филадельфия», усиленный «Нью-Йорк» и «вечно молодые» «Милуоки». К этому добавляются серьезные соперники в лице «Кливленда», «Индианы», «Орландо» и «Майами», что означает, что уже в первом раунде придётся выкладываться на полную.

На Западе тоже будет жарко. «Оклахома» уже понюхала порох постсезона, у «Далласа» после прошлогоднего успеха аппетиты только усилились, а «Миннесота» продолжает собирать детали в поисках оптимального состава. В целом, плотность в конференции сейчас настолько высокая, что аж 12 команд могут претендовать на прямое попадание в плей-офф. Важность каждой отдельной игры в регулярном чемпионате выходит на новый уровень.

Здесь, конечно, нужно надеяться на здоровье игроков – все-таки травмы серьезно повлияли на прошлый плей-офф. Если удастся избежать их в этом сезоне, нас ждёт один из ярчайших сезонов НБА в истории.

Смелые прогнозы

Зависит от степени смелости. Дам несколько вариантов, а там уже читатели определят, насколько это выглядит как авантюрный прогноз:

«Милуоки» снова вылетят в первом раунде. Я признаю, что сейчас «Бакс» входят в топ-4 команд Востока. Но, как писал ранее, уже с первого раунда здесь будет жарко. Возраст костяка не позволит «оленям» взять преимущество домашней площадки – тайм-менеджмент во всей красе. А это грозит встречей с условной «Филой» или «Нью-Йорком» в первой же серии. С Доком Риверсом во главе такое просто не выигрывается.

«Голден Стэйт» не попадет в плей-офф. «Воины» провели более чем приличное межсезонье, но общий уровень команды как будто бы не вырос, и зависимость от Стефа остается огромной. Карри по-прежнему великолепен, но ему скоро 37, и с таким окружением его усилий может не хватить. Особенно на таком Западе, где нужно стабильно давать результат на длинной дистанции. Только если как-то залетать через плей-ин, но как будто бы тоже не их вариант.

Виктор Вембаньяма оформит квадрупл-дабл. Франчайз «Сперс» уже в прошлом сезоне имел две возможности достичь этого редкого статистического достижения. В одном матче не хватило пяти передач, в другом — блок-шота и двух ассистов. Сейчас Виктор стал крепче и опытнее, избавился от части «детских» ошибок в своей игре. Да, прибывший в клуб Крис Пол может помешать ему набирать ассисты, но думаю, что в нужный момент он поймет: пора отойти в сторону и дать случиться истории.

Самые интересные сюжеты

Тоже предложу несколько вариантов:

Джей Джей Редик на посту главного тренера. За карьерой Редика на ТВ я не следил, поэтому его публичное “собеседование” с Леброном стало для меня настоящим откровением. Его последующее приглашение в «Лейкерс» также удивило – все-таки молодому тренеру без опыта стоило бы начать с чего-то менее масштабного. Руководить командами Джеймса само по себе сложно, а тут еще добавляется давление общественности из-за статуса франшизы. Интересно, как он с этим справится и какой стиль баскетбола мы увидим от команды.

Борьба за Купера Флэгга. Пока наверху будут ожесточенно сражаться за плей-офф, внизу развернется не менее значимая борьба. Ведь впереди драфт с главным игроком нового «американского» поколения, и сам драфт-класс обещает быть очень сильным. На Востоке, похоже, уже на низком старте на слив стоят пять команд, и на Западе примерно три найдется.

Предел ли это? Кажется, что нет. После трети регулярного сезона мы можем увидеть еще пару новых претендентов на нижние строчки. Но вот вопрос: не захочет ли Сильвер “подогреть шары” для нужной франшизы, даже если у нее будет всего 2% шанс на первый пик?

Бен Симмонс и Лонзо Болл – все? Я испытываю некую симпатию к сломленным игрокам. Сообщается, что оба восстановились после травм и готовы к регулярному сезону физически и морально. У них контрактный год, что добавляет мотивации проявить себя. Оба находятся в возрасте своего прайма. И оба на грани вылета из лиги.

Я предполагаю, что даже в случае провала в следующем сезоне найдется команда, которая предложит минимальный контракт, чтобы оценить их потенциал лично. Но сейчас для них это важнейший сезон в карьере, который определит, могут ли они еще считаться полноценными баскетболистами (а в своей лучшей форме они были очень хороши), или же это просто игроки, отбывающие номера.

Максим Абрамов, медиадиректор Единой лиги ВТБ

«Никс» – лучшие на Востоке, Брансон – MVP

Фанаты «Нью-Йорка» ущипнули себя за это лето раз десять и еще парочку – в сентябре. Но нет, это не сон. «Никс» – полноценные претенденты на чемпионство.

Пора доставать замызганные кепки с оранжевым логотипом, ретро-джерси c «Ewing» на спине, штаны на заклепках, так полюбившиеся Джону Старксу и худи Мело, в которых так уютно можно было спрятаться, когда шансы на второй раунд плей-офф таяли как грязный снег на подъездах к «Мэдисон Сквер Гарден».

Сегодня всем, кто не согласен с тем, что «Нью-Йорк» – контендер от Востока, можно только предложить умыться слезами Джоэла Эмбиида.

Мяч – в руках у самого умного разыгрывающего НБА Джалена Брансона, который на элитном уровне приспосабливается к острым локтям соперника, при этом продюсируя для себя 28,7 очка за матч. Со времен Уиллиса Рида, громогласное «MVP» под аккомпанемент церковного органа на арене не звучало насколько торжественно.

Обмен Рэндла на Таунса – это последний неочевидный, но мощный ход, избавляющий команду от «айзо» лидера в плей-офф, который опускает руки, если не получает мяч, но при этом атакует с процентом 37 (про 26% с трехочковой линии вообще старались умалчивать).

Грусть по утраченном братстве Виллановы и Дивинченцо скрасит одна из самых эмпатичных звезд современности – КАТ.

Таунс лишь один раз в карьере привлек к себе внимание токсиков, небезосновательно назвав себя «лучшим бросающим «большим» в истории НБА». Иронично, что именно сейчас в Нью-Йорке «Bodega KAT» (как прозвали в команде новичка в честь круглосуточных магазинов, где обитают кошки, которые охотятся на грызунов) получит для этого не только возможность, но и необходимое пространство на периметре. Магическое слово «спейсинг» пойдет на пользу и Таунсу и Брансону и даже вчерашнему студенту с лицом убийцы Тайлеру Колеку.

Зная, в какой баскетбол играет Тибодо, можно с уверенностью сказать (к Чарльзу Баркли не ходи), что регулярка не станет для «Никс» прогулкой по центральному парку – умирать по 40 минут в больнице Никербокер все лидеры начнут с первого матча сезона и до 82-го. Такие команды может и не выигрывают чемпионство, но вполне могут рвать жилы для того, чтобы стать лучшими в своей конференции. А дальше – темная магия плей-офф, которая в НБА официально под запретом. За последние пять лет ей баловался самопровозглашенный король, каждый год меняющий свою свиту, невероятный атлет, пролетающий всю площадку с двумя ударами мяча о паркет, банда, резонно решившая, что 3>2, чудаковатый европеец, мечтающий поскорее уехать домой к своим лошадям, и зумеры с зеленым клевером на груди, которым, пожалуй, и правда улыбнулась удача. Почему бы этой магии не спуститься и на главную баскетбольную арену современности, на кричащего до хрипоты Тома Тибодо, в помятом спортивном костюме больше всех похожего на физрука. Чтобы про этот крестовый поход снял фильм Спайк Ли, усталый, но довольный фанат самой измученной франшизы в НБА, которая не видела титула уже 52 года.

Сергей Фролов, болельщик «Никс» и автор телеграмм-канала «Баскетбольное ранчо»

Умножение контендеров

Невыразительный плей-офф с победным маршем «Бостона» наглядно подсветил слабые места претендентов в претенденты. И пока «Селтикс» скованы выданными контрактами, конкуренты сумели усилиться.

ОКС не хватало мощного классического центра, чтобы больше бояться всяких Лайвли/Гэффордов. Вопрос решили подписанием Айзейи Хартенштайна – лучшей сделки с рынка свободных агентов.

«Никс» нуждались во второй опции к Брансону – Леон Роуз закрыл чек-лист трейдом Таунса. Попутно взяли железного Микэла Бриджеса, повысили качество стартовой пятерки, довели защиту до космической универсальности.

«Даллас» жаждал шутинга, выписали стареющего Клэя Томпсона. «Миннесота» мечтала не развалиться от распухшей платежки – цель достигнута, благодаря Дивинченцо можно больше не трястись над хрустальным старичком Конли, ротация вывезет.

В список контендеров дежурно запишем «Майами», где без травм все еще солидный костяк из Адебайо, Батлера и Розира. «Милуоки»? Камон, в цепочке из Дока Риверса, Дэйма и Миддлтона непременно что-то порвется. «Филадельфия»? Джоэл Эмбиид хронически нездоров, это уже не исправить, чудеса Дэрила Мори уйдут в песок.

Кого нужно смотреть?

Новый «Детройт» с Бикерстаффом. Больше никаких извращений с Айзеей Стюартом на четверке! «Пистонс» загружены талантами Каннингема, Дюрена, Томпсона и Айви, им требуется не так уж много – не мешать. Бикерстафф в «Кливленде» доказал ровно это, он способен ставить простую понятную игру, доверять молодежи и не пороть чуши. «Пистонс» далеки от межзвездных терок и битвы идеологий, утопивших Джей Би в «Кавс», а значит должно получиться. В плей-офф парням рановато, но не удивляйтесь, когда они закончат «регулярку» на 10-й строчке.

Неужели получится?

Зайон Уильямсон снова похудел. Впервые в карьере провел персональный летний лагерь вместе с тренером «Пеликанов», питался под присмотром личного повара, ветерана морской пехоты, словом – посылает традиционные лучи надежды. «Новый Орлеан» помогает молодой звезде, как умеет, обмен Деджонте Мюррея приносит в атаку долгожданный интеллект, при всем уважении к Макколлуму. Не очень понятно, зачем «Пелс» Брэндон Ингрэм при наличии Трея Мерфи и Херба Джонса, а значит, возможны новые трейды. Тренд «Пеликанов» восходящий, молодой состав обречен расти, именно они – темные лошадки сезона, а не престарелые «ЛАЛ» и «ГСВ».

Марк Бурчаков, болельщик «Далласа» и автор подкаста BasketTalk

Очередная осень, очередной старт регулярного чемпионата НБА. Каждый год данное событие окружено разного рода интригами, историями и наративами. Было бы странно, если этот год чем-то отличался от предыдущих. Главная прелесть всего этого в том, что каждый для себя сможет найти что-то по душе.

Получится ли «Бостону» стать первым защитившим свой титул чемпионом со времен золотого состава «Голден Стэйт»? Кто выиграет самую непредсказуемую за последнее десятилетие гонку за званием лучшему новичку года? Получится ли впервые за долгие годы оттолкнуться от дна «Детройту» и «Шарлотт»? Сколько инфоповодов породит реалити-шоу на баскетбольном паркете под названием «Лейкерс», и какая новость, касающаяся Бронни Джеймса, станет самой абсурдной?

Помогут ли партнеры Николе Йокичу или Луке Дончичу выйти в их второй финал за последние три года? Сколько игр отмучается сыграет Бен Симмонс? Эти интересные истории не покрывают даже и сотой доли вопросов, ответы на которые мы начнем получать уже на следующей неделе. Ожидание того стоило.

Если вы, конечно, не болельщик «Вашингтона», в таком случае примите мои соболезнования.

Василий «Рахон Р» Троилов, автор легендарных лонгридов

С каждым годом от регулярки ждешь все меньше, но иррациональная надежда все равно теплится в глубине души. В прошлом сезоне в лиге образовался гегемон, который довольно предсказуемо взял титул, но хотя бы мы получили непредсказуемого западного финалиста! Так что в будущем году я жду как минимум повторения этого сюжета (не в смысле «финалистом станет «Даллас», а в смысле «хотя бы на Западе финалист не будет столь детерминированным»).

И хотя лично я был весьма доволен долгожданным титулом «Селтикс», но охотно понимаю тех любителей баскетбола, которые следили за восточной сеткой, выворачивая челюсти от зевоты.

Кстати, о выворачивании челюстей. Мне действительно понравились те изменения, которые (пусть очень робко) начала вводить в прошлом году лига, чтобы немного откатить игры регулярки от смеси МВЗ с Евровидением в сторону несколько большей соревновательности. Понятно, что никто и никогда не вернется в 2007 год, но все же я бы хотел, чтобы Адам Сильвер не испугался собственных инициатив и пошел чуть дальше в поисках баланса между шоу и спортом.

Прозвучит, наверное, парадоксально, но мне почему-то кажется, что более контактная игра слегка остудит пыл всех этих любителей со всей дури выскочить на пустое кольцо при счете «+50» и радостно порвать кресты. Возможно, люди станут более осмотрительно относиться к ресурсам своего организма, и травматичность — хотя бы в совершенно необязательных ситуациях — немного снизится. Но это не точно.

Никита Белоголовцев, автор телеграм-канала и блога «Белый не умеет прыгать»

Жду, что этот сезон станет реальным водоразделом между эпохой старых и новых звезд в лиге. Мы как-то упустили момент, когда прайм у топ-игроков официально продлился далеко за 30 лет. По-человечески приятная новость, когда тебе самому четвертый десяток, но при просмотре создает некоторый застой.

Олимпийские игры в Париже в этом смысле становятся чем-то вроде символичного водораздела. Парни вроде Джейсона Тейтума и Тайриза Халибертона махали полотенцами, когда деды шли в свой последний поход. Может быть, Леброн, Карри и прочие все еще лучшие, когда нужно завалить Йокича в одном конкретном полуфинале. Но мы даже теоретически не рассматриваем их как реальных претендентов на что-то более-менее серьезное.

Молодая волна идет буквально везде. Шэй Гилджес-Александер – главный претендент на MVP. Оклахома и Миннесота – уже не случайные выскочки, а полнокровный фавориты Западной конференции. Виктор Вембаньяма не странное чудо-юдо, которое когда-нибудь потом что-то покажет, если в процессе не переломится пополам, а реальный претендент как минимум на DPOY, а может – и на одну из символических пятерок. Энтони Эдвардс – официально новое медийное лицо лиги. Тайрис Халибертон – самый интересный игрок команды, за которую ты не болеешь. Даже Паоло Банкеро – самый неформатный франчайз в команде уровня плей-офф.

Эта волна уже не просто сформировалась и выросла, она уже надела на себя капюшон из белой пены и готова ударить о берег.. Не знаю, что за пафосная и графоманская муза меня укусила, но в этом сезоне я жду не просто проблесков, а полной и окончательной смены поколений в НБА.

Максимилиан Алфимов, редактор раздела «Ставки» на Спортсе

Букмекеры ожидают, что «Селтикс» станет чемпионом второй раз подряд – команда считается явным фаворитом, а шансы на победу составляют 25%. Также в пятерку претендентов входят «Оклахома», «Нью-Йорк», «Филадельфия» и «Денвер». Все получили 10-11% вероятности. Финалист минувшего сезона «Даллас» котируется шестым (9%).

Лучшим новичком станет Зак Иди из «Мемфиса», лучшим тренером – Том Тибодо. Лучшим защитником наверняка будет Виктор Вембаньяма (66%). В этой линии все четко – явный фаворит и все остальные.

Битва за звание MVP ожидается интригующая. Тут взгляды букмекеров расходятся. Одни самым ценным игроком видят Луку Дончича, другие – Николу Йокича, третьи – Шэя Гилджес-Александера, четвертые – вообще Джейсона Тейтума. Есть опасения, что у выборщиков будет некоторая усталость от Йокича, который становился MVP в трех из четырех последних сезонов. Хотя Дончич никогда не брал эту награду, кажется, его очередь неизбежна.

Разочарование сезона – удивитесь, но здесь будет «Бостон». За последние семь сезонов только однажды главный фаворит стал чемпионом – «Лейкерс» в ковидный сезон-2019/20. А именно сейчас «Бостон» – главный фаворит.

Кто удивит больше всего? Здесь Зак Иди, которого «Мемфис» взял девятым на драфте – он главный фаворит. И в топ-5 есть еще один претендент – Далтон Кнехт из «Лейкерс» (17-й на драфте). Почему это сюрприз? С сезона-2003/04, когда лучшим стал Леброн, лишь два баскетболиста, выбранных за пределами топ-5, получали Новичка года. Майкл Картер-Уильямс в 2014-м (11-й на драфте) и Малколм Брогдон в 2017-м (36-й на драфте).

Фэнтези НБА – создавайте команду, чтобы следить за сезоном было еще интереснее. Проверено!