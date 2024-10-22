Пол Джордж: «Под занавес моего пребывания в Индиане культуры в организации просто не было»

Пол Джордж рассказал о важности правильных отношений в организации.

«О чем люди не говорят, так это о связи между офисом, тренером и игроками. Лично я в основном был в командах с отличной культурой. Но я точно могу сказать, что под занавес моего пребывания в Индиане культуры просто не было. А в такой ситуации уже никакой талант не вывезет.

Что касается меня, то я был в отстраненном состоянии, поскольку фронт-офис не делал того, что, по моему мнению, было необходимо для создания команды, способной конкурировать на высоком уровне.

В то время я был недостаточно зрелым, чтобы сказать: «Позвольте мне взять на себя и контролировать то, что я могу контролировать». В результате я не был полностью вовлеченным.

У нас были молодые ребята. Я говорил об этом с Майлзом Тернером. Я извинился перед ним за то, что не был хорошим ветераном в то время, потому что состояние тогда было отстраненное», – сказал Джордж .