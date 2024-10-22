В межсезонье-2024 в НБА на контракты потрачены рекордные 7,4 миллиарда долларов

Межсезонье НБА 2024 года стало рекордным по тратам.

Как сообщает Кит Смит из Spotrac, команды НБА в общей сложности выделили на подписания более 7,4 млрд долларов, из которых более 6,6 млрд долларов после продления контракта Аарона Гордона являются гарантированными.

Эта цифра включает новые контракты, продления и подписания новичков. Всего подписано 471 соглашение.

Для сравнения, межсезонье-2023 года было самым дорогим на сегодняшний день: 5,9 млрд долларов в сумме и 5,5 млрд долларов гарантированных денег.

«Филадельфия » стала лидером лиги по расходам в межсезонье, потратив в общей сложности 729 миллионов долларов.