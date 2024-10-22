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Пол Джордж: «В Вашингтоне был репортер, который пялился на причиндалы игроков, пока те переодевались»

Пол Джордж рассказал о репортере, который «пялился» на игроков в раздевалке.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж в недавнем выпуске своего подкаста затронул тему, касающуюся присутствия представителей СМИ в раздевалках команд. Джордж рассказал об инциденте с репортером в Вашингтоне, который «пялился» на игроков, когда те переодевались.

«Был такой инцидент, и даже когда я уже играл в НБА, парни говорили об этой ситуации. В Вашингтоне был репортер, который пялился на причиндалы парней, пока те переодевались.

Бывает, что заканчивается матч, а уже через 10 минут в раздевалке появляются репортеры. Понимаете, о чем я? Игрокам нужно время, чтобы осмыслить то, что только что произошло, собраться с мыслями и все такое. Мы в полотенцах, мы голые. Мы только что вышли из душа, а тут эти репортеры. И они не смотрят на стену, они смотрят на нас, а это наше безопасное пространство.

Мы не можем общаться между собой в раздевалке, даже если речь идет о травме, потому что так просачиваются истории. Например, я хочу поговорить с партнером по команде, типа: «Эй, надо было сделать это лучше или надо было сделать то лучше». И теперь из этого раздувается история, потому что кто-то греет уши.

Раздевалка – это наше место уединения. К ней следует относиться как к таковой», – сказал Джордж.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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