«Нью-Йорк» отчислил Ти Джей Уоррена и Чуму Окики

«Никс» отказались от Ти Джей Уоррена и Чумы Окики.

«Нью-Йорк » отчислил форвардов Ти Джей Уоррена (31 год, 203 см) и Чуму Окики (26 лет, 201 см), сократив состав команды до 12 игроков.

Ранее также сообщалось, что клуб расстался с атакующим защитником Лэндри Шэметом , который выбыл на неопределенный срок с травмой локтя. Ожидается, что «Никс» попытаются вернуть Шэмета, как только тот восстановится от травмы.

«Нью-Йорку» разрешено иметь менее 14 игроков в составе, но не более 28 дней в течение регулярного чемпионата и не более 14 дней подряд. На данный момент платежка клуба находится на 3,5 млн долларов ниже второго жесткого потолка.

Согласно сообщению журналиста Яна Бегли, Уоррен также может вернуться в состав «Никс» в этом сезоне. «Никс» решили отказаться от Уоррена, чтобы остаться под вторым жестким потолком, поскольку статус Шэмета «под вопросом».