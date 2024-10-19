«Нью-Йорк» решил расстаться с Лэндри Шэметом

«Никс» отчислят Лэндри Шэмета.

Клуб принял решение расторгнуть контракт с атакующим защитником Лэндри Шэметом (27 лет, 193 см), который выбыл на неопределенный срок с травмой локтя.

Защитник «Никс» повредил правую руку во время предсезонной встречи с «Хорнетс». У него диагностирован вывих плеча. В первых четырех предсезонных матчах «Нью-Йорка » Шэмет в среднем набирал 10,7 очка за игру.

«Никс», скорее всего, сохранят состав из 12 игроков и попытаются вернуть Шэмета, как только тот восстановится от травмы.