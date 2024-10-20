Джош Харт о месте в составе «Никс»: «Понятия не имею»

Джош Харт неудачно провел предсезонные матчи.

На счету защитника – 2 очка в 4 встречах.

Харт прокомментировал свое место и роль в новом составе команды.

«Совершенно потерялся. Не имею понятия. Осталось несколько дней до матча-открытия с «Бостоном». Либо мы постараемся нащупать ритм с этим основным составом, либо дадим кому-то возможность попробовать себя, а я буду выходить со скамейки во второй пятерке. Сейчас это выясняется, а у меня нет никаких идей. Посмотрим, как пойдет дело в Бостоне .

Нас ведут Брансон и Таунс . В целом мы неплохо провели эту предсезонку (4-1). Так что меня все устраивает. Нужно просто определиться, как мы можем быть наиболее эффективными. Роли, минуты и все такое», – заявил Харт.

Защитник осуществил в общем 6 попыток с игры за 90 минут в предсезонных матчах.