Джош Харт о месте в составе «Никс»: «Понятия не имею»
Джош Харт неудачно провел предсезонные матчи.
На счету защитника – 2 очка в 4 встречах.
Харт прокомментировал свое место и роль в новом составе команды.
«Совершенно потерялся. Не имею понятия. Осталось несколько дней до матча-открытия с «Бостоном». Либо мы постараемся нащупать ритм с этим основным составом, либо дадим кому-то возможность попробовать себя, а я буду выходить со скамейки во второй пятерке. Сейчас это выясняется, а у меня нет никаких идей. Посмотрим, как пойдет дело в Бостоне.
Нас ведут Брансон и Таунс. В целом мы неплохо провели эту предсезонку (4-1). Так что меня все устраивает. Нужно просто определиться, как мы можем быть наиболее эффективными. Роли, минуты и все такое», – заявил Харт.
Защитник осуществил в общем 6 попыток с игры за 90 минут в предсезонных матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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