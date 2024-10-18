Чарльз Баркли не включил Кавая Ленарда в Топ-50 игроков НБА: «Лучшая способность – это способность играть в баскетбол»

Чарльз Баркли объяснил, почему не включил Кавая Ленарда в Топ-50 игроков НБА.

Звездный форвард «Клипперс » пропустит неопределенный срок на старте нового сезона НБА из-за проблем с коленом.

«Потому что у него проблемы со здоровьем. И это продолжается уже лет пять. Надо ведь все-таки играть в баскетбол.

Лучшая способность – это способность играть в баскетбол», – считает член Зала славы.