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Чарльз Баркли не включил Кавая Ленарда в Топ-50 игроков НБА: «Лучшая способность – это способность играть в баскетбол»

Чарльз Баркли объяснил, почему не включил Кавая Ленарда в Топ-50 игроков НБА.

Звездный форвард «Клипперс» пропустит неопределенный срок на старте нового сезона НБА из-за проблем с коленом.

«Потому что у него проблемы со здоровьем. И это продолжается уже лет пять. Надо ведь все-таки играть в баскетбол.

Лучшая способность – это способность играть в баскетбол», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoКлипперс
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoКавай Ленард
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