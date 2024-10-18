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Чендлер Парсонс: «Джамалу Мюррэю нужно провести хороший сезон, как и Джейсону Тейтуму и Джа Морэнту»

Чендлер Парсонс и Лу Уильямс обсудили перспективы Джамала Мюррэя.

«Есть некоторые игроки, рядом с которыми мы боимся дышать. Джоэл Эмбиид, Кавай Ленард, Джамал Мюррэй. Они показали, что не способны оставаться здоровыми целый сезон. У Мюррэя не такая плохая ситуация, как у других игроков. Это парень, который никогда не был на Матче всех звезд. Ламело Болл был. А он нет. У него в команде талант поколения, многократный MVP. При любом исходе всегда будут смотреть на него. Так что Джамал Мюррэй свободен от действительно негативного внимания. Если только не проваливается в плей-офф.

Ему нужно провести хороший сезон, как и Джейсону Тейтуму и Джа Морэнту. Он должен быть в очень хорошей форме, чтобы помочь «Наггетс» соревноваться, как бы хорош ни был Йокич. В этом году он должен попасть на Матч всех звезд», – заявил Парсонс.

«Это будет определяющий год для Джамала Мюррэя. Находится ли он на спаде? Я не знаю», – добавил Лу Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoДенвер
logoЛу Уильямс
logoНБА
logoКавай Ленард
logoЧендлер Парсонс
logoДжоэл Эмбиид
logoНикола Йокич
logoДжамал Мюррэй
logoДжейсон Тейтум
logoЛамело Болл
logoДжа Морэнт
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