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Гилберт Аренас считает, что «Никс» не следовало выменивать Карла-Энтони Таунса

Гилберт Аренас пояснил, почему обмен Карла-Энтони Таунса является ошибкой «Никс».

«Самое болезненное, что у них больше нет человека, который бы оберегал Брансона, верно? Знаете, когда вы напарываетесь на некоторые из тех команд, которые любят играть в баскетбол жестко и задирают, то просто приводите его к ним – они его отделают. У «Никс» нет никого, кто бы его прикрыл, не так ли? Это не работа Таунса.

Этот момент негативно скажется на «Никс». А еще Таунс редко добирается до линии штрафного броска. Он не провоцирует фолы, не создает возможностей для фолов. Теперь вся эта нагрузка ляжет на маленького Брансона... Когда ты нацеленный на набор очков игрок задней линии, рядом важно иметь кого-то, кто мог бы стягивать на себя внимание и брать часть этой нагрузки.

При этом у Энтони Эдвардса в «Миннесоте» с Джулиусом Рэндлом как раз будет обратная ситуация. Количество его попыток с линии увеличится, уверен в этом», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoДжулиус Рэндл
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжейлен Брансон
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