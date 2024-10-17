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Карл-Энтони Таунс смотрел матч «Миннесоты» на телефоне во время концерта Билли Айлиш

Карл-Энтони Таунс продолжает следить за выступлениями «Миннесоты».

В сети появилось видео, как центровой «Нью-Йорка» внимательно смотрит предсезонный матч «Миннесоты» против «Чикаго» на телефоне во время концерта певицы Билли Айлиш в «Мэдисон-сквер-гардене».

«Миннесота» уступила «Чикаго» со счетом 123:125.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
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