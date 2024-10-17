Карл-Энтони Таунс смотрел матч «Миннесоты» на телефоне во время концерта Билли Айлиш
Карл-Энтони Таунс продолжает следить за выступлениями «Миннесоты».
В сети появилось видео, как центровой «Нью-Йорка» внимательно смотрит предсезонный матч «Миннесоты» против «Чикаго» на телефоне во время концерта певицы Билли Айлиш в «Мэдисон-сквер-гардене».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости