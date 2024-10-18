«Неуважительно к Кей Ди и Дирку». Райен Руссилло не согласен со статусом «лучшего бросающего большого» Карла-Энтони Таунса

Карл-Энтони Таунс называл себя «лучшим бросающим большим».

Форвард реализует 39,8% трехочковых бросков в своей карьере в НБА . Его показатели заставили ряд обозревателей согласиться с этим мнением.

«Я не самый большой фанат КЭТа. У меня нет постеров с ним дома. У него долгое время были ключи от «Миннесоты». Он показывал отличные цифры. Уровня Зала славы. Но я не готов признать его «лучшим бросающим большим всех времен». Думаю, что это неуважительно по отношению к Кевину Дюрэнту и Дирку Новицки. Бросать с ведения значительно сложнее, чем с получения. Но он их попадает, если это, конечно, не «Мэверикс».

Он очень хорошо подходит к задачам «Нью-Йорка » в качестве растягивающего «большого».

То, что сделал фронт-офис «Никс» за короткое время, заслуживает уважения», – заключил репортер Райен Руссилло.