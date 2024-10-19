Карл-Энтони Таунс: «Думал, что завершу карьеру игроком «Миннесоты»
Карл-Энтони Таунс признался, что обмен из «Вулвз» стал для него неожиданностью.
По словам звездного центрового, который теперь представляет «Нью-Йорк», он был готов провести в клубе из Миннеаполиса всю карьеру в НБА.
«Думал, что завершу карьеру игроком «Миннесоты», что это место я буду называть домом на протяжении всей своей карьеры и после. Как выяснилось, мой бывший работодатель имел другой взгляд на вещи и не разделял мою идеологию.
Имеем то, что имеем. Теперь я здесь, с новыми парнями. Надеюсь, что мы сможем сделать что-то особенное для города», – заявил Таунс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Roommates Show
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