Джей Ар Смит считает, что Кайри Ирвинг может стать MVP нового сезона НБА

Джей Ар Смит сделал прогноз по поводу выступления Кайри Ирвинга в новом сезоне.

Экс-игрок НБА считает, что его бывший одноклубник по «Кавальерс» Кайри Ирвинг , который ныне представляет «Мэверикс», может побороться за звание MVP.

«Я серьезно», – написал Смит .

Ирвинг в прошлом сезоне дошел с «Далласом » до финала НБА, но не лучшим образом проявил себя в серии с «Бостоном» (1-4).