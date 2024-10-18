Джей Ар Смит считает, что Кайри Ирвинг может стать MVP нового сезона НБА
Джей Ар Смит сделал прогноз по поводу выступления Кайри Ирвинга в новом сезоне.
Экс-игрок НБА считает, что его бывший одноклубник по «Кавальерс» Кайри Ирвинг, который ныне представляет «Мэверикс», может побороться за звание MVP.
«Я серьезно», – написал Смит.
Ирвинг в прошлом сезоне дошел с «Далласом» до финала НБА, но не лучшим образом проявил себя в серии с «Бостоном» (1-4).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cavaliers Nation
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