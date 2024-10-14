Менеджер НБА: «Основной претендент на финал от Запада – «Финикс»

Менеджер НБА назвал фаворита Западной конференции.

«Чтобы выйти в финал от Запада нужно победить «Финикс », что бы вы ни думали. Их лидеры готовы сделать шаг. Кевин Дюрэнт и Девин Букер очень-очень хороши. Прошлый год был исключением, пока они пытались заставить все работать. Думаю, что Майк Буденхольцер и Тайус Джонс – отличные дополнения. Они могут использовать активы на драфте и Юсуфа Нуркича, чтобы стать еще лучше. Думаю, что именно они выйдут в финал от Запада. Верю в Кевина. Верю в Букера. Верю в Буденхольцера. «Денвер», «Даллас» и «Оклахома» – другие варианты. Но связка «Финикса» сильнее, чем любая другая.

Не думаю, что «Оклахома» готова использовать свои активы, чтобы бороться за титул прямо сейчас. Если бы они это сделали, то были бы моим выбором. Предполагаю, что они считают Чета Холмгрена и Джейлена Уильямса слишком молодыми. Слишком рано оказывать на них давление, подписывая 3-ю или 4-ю звезду.

«Миннесота» сделала значительный шаг назад, обменяв Карла-Энтони Таунса. Им будет сложно совместить на паркете Энтони Эдвардса и Джулиуса Рэндла. Для него не будет достаточно места.

«Даллас» ухватил свой шанс в прошлом году с помощью удачной игры Пи Джей Вашингтона. Им все еще не хватает «большого», который может стабильно набирать очки. Пи Джей недостаточно хорош. Кайри превращается в суперзвезду раз в несколько лет, а затем снова уходит в себя. Прошлый год был тем самым. Боюсь, что он может показать регресс в этом сезоне.

У «Денвера» лучший баскетболист в лиге – Никола Йокича. Но их вторая звезда движется в обратном направлении. С ним что-то не то. Его здоровье и физическое состояние меня беспокоят. Майкл Портер ужасно переоценен. Односторонний игрок. У «Денвера» нет активов на апгрейд. Они застряли с этим составом», – заявил менеджер команды НБА в анонимном опросе.

Другой администратор и два члена тренерских штабов выбрали «Оклахому», «Денвер» и «Миннесоту», отдав небольшое предпочтение первой.