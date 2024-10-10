Кайри Ирвинг: «С удовольствием сыграл бы за сборную Австралии»
Кайри Ирвинг заявил, что готов играть за сборную Австралии.
«Я бы с удовольствием сыграл за сборную Австралии. Не думаю, что вероятность очень велика на данный момент, но все зависит от решения Олимпийского комитета.
Я родился в Австралии. Для меня это несложный переход, но я не хочу попасть в ту же ситуацию. Стараюсь быть очень сознательным в своих словах. Не хочу попасть в ловушку разочарования, зная, что у меня есть и другие возможности», – сказал разыгрывающий «Далласа».
Ирвинг родился в Мельбурне, у него двойное гражданство, но сможет играть за сборную Австралии, только если сборная США и ФИБА одобрят его выбор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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