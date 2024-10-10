Кайри Ирвинг о неприглашении в лагерь сборной США: «Не скажу, что было обидно, но это было странно»

Кайри Ирвинг был удивлен, что его не пригласили в лагерь олимпийской сборной США.

«Не скажу, что было обидно, что мне не дали шанс попробовать, но было странно, что мы не собрались вместе, потому что сборная США – это не просто 12 или 15 парней.

Я играл за сборную США, когда мне было 17-18 лет. Я выиграл три золотые медали. Я выиграл, когда мне было 18, 22 и 24. Так что это вопрос гордости, и у меня есть история. Там был большой пул игроков, с которым можно было проверить себя, потому что это лучшие в мире. Не каждый день у тебя есть шанс сыграть против игроков такого калибра.

Я общался с Грантом Хиллом в течение всего сезона, но думаю, что это было неожиданно, что я хотел играть за сборную. Это не было завистью. Это было как: «О, хорошо, значит, у меня есть дополнительная мотивация. Хорошо, тогда в 2028 году?» И, возможно, не за сборную США», – сказал разыгрывающий «Далласа ».