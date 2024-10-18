Рик Бьюкер о Бронни: «Лейкерс» играли 4 на 5 в овертайме – и победили»
Рик Бьюкер отпустил шпильку в адрес Бронни Джеймса .
Журналист после предсезонного матча «Финикс» – «Лейкерс» написал в соцсетях, намекая на сына Леброна Джеймса Бронни.
«Лейкерс» играли 4 на 5 в овертайме – и победили», – считает Бьюкер.
Он также добавил хэштег «Кнехт».
Новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт набрал 20 очков подряд в четвертой четверти и овертайме предсезонного матча с «Финиксом». Всего на счету 17-го номера драфта-2024 35 очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рика Бьюкера
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