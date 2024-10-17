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Бронни Джеймс: «Годы негатива подготовили меня к этой ситуации. Влетает в одно ухо и вылетает из другого»

Бронни Джеймс рассказал о сердечном приступе и пути в НБА.

«Когда приступ произошел, было очень много вариантов развития ситуации. Момент был эмоциональный.

Но потом я вернулся к своему режиму, чтобы выйти на нужный уровень. Насел на тренировки. Делал дыхательные упражнения и многое другое. Произошла полная перезагрузка моего состояния. Мне нужно было продолжать принимать препараты. У меня была специальная подушка, которая снижала боль при кашле.

Мои дни больше не были обычными. До сих пор чувствую, что только добираюсь до прежней формы.

Все, что я пережил за эти годы, подготовило меня к нынешней ситуации. Я столкнулся с огромным количеством негатива и смог его преодолеть. Это дало мне возможность сохранять ощущение комфорта и уверенность в себе в любом положении, способность продолжать идти вперед. Иногда что-то меня выводит из себя, заставляет дополнительно напрягаться, лучше играть, но обычно влетает в одно ухо и вылетает из другого», – рассказал новичок «Лейкерс» в интервью изданию Men’s Health.

Сын Леброна Джеймса пережил сердечный приступ во время тренировки летом 2023 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Men’s Health
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