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Демаркус Казинс о Бронни Джеймсе: «Это признак того, что «Лейкерс» не настроены серьезно на победу»

Демаркус Казинс раскритиковал .

Казинс заявил, что «Лейкерс» не настроены серьезно на победу после того, как они задрафтовали Бронни Джеймса и не сделали никаких других приобретений в межсезонье.

«Я воспринимаю это как признак того, что «Лейкерс» не настроены серьезны.

Знаете, мне нравится все, что они собой представляют. Я считаю, что то, что Брон делает со своим наследием, как бизнесмен и все, что с этим связано — это прекрасно. Я думаю, это очень круто. Но что касается того, что «Лейкерс» на самом деле борются за чемпионство, я не уверен.

Я воспринимаю это как признак того, что они не очень серьезны. Учитывая, как они закончили прошлый сезон, с высокими ожиданиями, я ожидал от них большего в плане приобретений», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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