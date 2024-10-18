Леброн Джеймс о Далтоне Кнехте: «Пушка»
Леброн Джеймс оценил игру Далтона Кнехта.
Новичок «Лейкерс» набрал 20 очков подряд в четвертой четверти и овертайме предсезонной встречи с «Санз», которая завершилась победой калифорнийцев (128:122 ОТ).
Всего на счету 17-го номера драфта-2024 35 очков, 7 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота при 10 из 18 с игры.
Лидер «озерников» Леброн Джеймс выложил с сторис фотографию Кнехта с подписью «Пушка. Этот парень крут».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Retweet
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