  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс о внимании к Бронни: «Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый»
1

Леброн Джеймс о внимании к Бронни: «Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый»

Леброн Джеймс ответил на вопрос о Бронни Джеймсе.

Несмотря на то, что новичок «Лейкерс» суммарно набрал 2 очка при 5 потерях за 35 минут в предсезонных матчах, он остается одним из самых обсуждаемых персонажей в НБА.

«Вам надо задать этот вопрос самому Бронни. Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый. Тогда и узнаем.

Бронни – взрослый человек. Профессионал. Он способен справляться со всем этим давлением. Но, хорошо это или плохо, мы понимаем, откуда берется все это внимание», – заявил лидер «озерников».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бронни только что сказал, что хочет свою модель в Call of Duty». Леброн Джеймс обратился к Activision
1213 октября, 05:29
Чарльз Баркли: «Бронни Джеймс – еще не законченный продукт»
1412 октября, 16:35
Обозреватель Стив Ким о Леброне Джеймсе с сыном в одной команде: «Те же люди, которые говорят, что Дональд Трамп всем обязан отцу, радуются этому»
1211 октября, 17:15
Леброн Джеймс: «Дети сводят с ума. У Бронни был сердечный приступ, а он думал только о том, когда снова сможет играть в баскетбол»
911 октября, 13:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» уступила «Мемфису», 18 очков и 6 передач Портера помогли «Клипперс» справиться с «Далласом» и другие результаты
1123 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи
42 минуты назад
Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический
54 минуты назадВидео
Кавай Ленард не сыграет в предсезонке. Участие в первом матче регулярного чемпионата под вопросом
4сегодня, 04:58
«Не слишком беспокоюсь». Пол Джордж травмировал колено в предсезонном матче
5сегодня, 04:25Видео
Эдуард Сандлер покинул пост главного тренера владивостокского «Динамо»
2сегодня, 04:11
Брэндин Подземски сломал нос и будет играть в маске
6вчера, 21:20Видео
Де’Аарон Фокс не будет подписывать трехлетнее продление на 165 миллионов долларов с «Сакраменто» в этом году
2вчера, 20:59
«Страшновато». Майк Браун отреагировал на слова Малика Монка об усталости игроков «Сакраменто»
1вчера, 20:36
Менеджер НБА: «Милуоки» слишком зависим от постоянно травмированного Криса Миддлтона»
1вчера, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин: «В Краснодаре «Самара» продемонстрировала, что находятся в отличной форме»
38 минут назад
«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Ника Ричардса
вчера, 21:30
Джулиус Рэндл дебютирует за «Миннесоту» в предсезонном матче с «Чикаго»
вчера, 20:25
«Сакраменто» обменяет Джейлена Макдэниэлса и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио»
1вчера, 20:15
Чемпионат Греции. «Промитеас» обыграл «Лаврион»
вчера, 19:43
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Ульм» с преимуществом в 33 очка
вчера, 19:40
«Финикс» отчислил Мамади Диаките и Мозеса Вуда
вчера, 19:37
Чемпионат Турции. «Дарушафака» победила «Манису»
вчера, 18:30
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» обыграл ФМП
1вчера, 18:28
Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на один матч Евролиги за драку
вчера, 17:43