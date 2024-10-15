Леброн Джеймс о внимании к Бронни: «Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый»

Леброн Джеймс ответил на вопрос о Бронни Джеймсе.

Несмотря на то, что новичок «Лейкерс » суммарно набрал 2 очка при 5 потерях за 35 минут в предсезонных матчах, он остается одним из самых обсуждаемых персонажей в НБА .

«Вам надо задать этот вопрос самому Бронни . Лучше спросите у него, как он с этим справляется. Он уже взрослый. Тогда и узнаем.

Бронни – взрослый человек. Профессионал. Он способен справляться со всем этим давлением. Но, хорошо это или плохо, мы понимаем, откуда берется все это внимание», – заявил лидер «озерников».