Чартер «Панатинаикоса» из Испании после матча с «Реалом» задержали до 4:10 утра

У «Панатинаикоса» возникли проблемы с перелетом из Испании в Грецию.

В аэропорту «Барахас» неправильно спланировали чартерный рейс, в результате чего греческая команда и ее болельщики вылетели в 4:10 утра и прибыли в Афины в 7:15 утра.

Действующим чемпионам Евролиги пришлось задержаться в столице Испании как минимум на три часа.

Проигранная встреча с «Реалом » завершилась около 22:45 по местному времени. Ранее на неделе «Пао» уступил дебютанту Евролиги «Парижу».