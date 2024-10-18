Чартер «Панатинаикоса» из Испании после матча с «Реалом» задержали до 4:10 утра
У «Панатинаикоса» возникли проблемы с перелетом из Испании в Грецию.
В аэропорту «Барахас» неправильно спланировали чартерный рейс, в результате чего греческая команда и ее болельщики вылетели в 4:10 утра и прибыли в Афины в 7:15 утра.
Действующим чемпионам Евролиги пришлось задержаться в столице Испании как минимум на три часа.
Проигранная встреча с «Реалом» завершилась около 22:45 по местному времени. Ранее на неделе «Пао» уступил дебютанту Евролиги «Парижу».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SDNA
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