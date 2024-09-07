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Джеди Осман продолжит карьеру в «Панатинаикосе»

Джеди Осман переходит в «Панатинаикос»

Об этом в соцсетях написал владелец греческого клуба Димитрис Яннакопулос.

Турецкий форвард (29 лет, 201 см) в сезоне-23/24 провел 72 матча за «Сан-Антонио», в среднем набирая 6,8 очка и 2,5 подбора.

В настоящее время Джеди является свободным агентом после истечения срока действия 4-летнего контракта на сумму 31 миллион долларов, подписанного в 2019 году.

По слухам, интерес к Осману проявляли «Реал» и «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
переходы
logoЛейкерс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoРеал
logoНБА
logoчемпионат Греции
logoДжеди Осман
Димитрис Яннакопулос
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