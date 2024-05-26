В Берлине произошли столкновения греческих фанатов, 12 человек госпитализированы
Вечером в субботу произошла массовая драка греческих фанатов.
Болельщики «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» столкнулись с использованием дубинок и бейсбольных бит. В драке участвовало около 70-ти человек. Столкновение произошло рядом со станцией метро Prenzlauer Allee.
По сообщениям служб, в больницы попали 12 человек: один в критическом, но не смертельном, состоянии, двое с тяжелыми травмами и девять с легкими повреждениями.
В другом месте была подорвана дымовая шашка, спровоцировавшая сигнал пожарной тревоги.
По итогам инцидентов были предварительно задержаны 89 человек.
«На финале будут 10 тысяч наших фанатов. Они превратят арену Uber в OAKA», – спрогнозировал главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман.
«Панатинаикос» встретится с «Реалом» в матче за титул чемпиона.
«Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче» за третье место.