В Берлине произошли столкновения греческих фанатов, 12 человек госпитализированы

Вечером в субботу произошла массовая драка греческих фанатов.

Болельщики «Панатинаикоса» и « » столкнулись с использованием дубинок и бейсбольных бит. В драке участвовало около 70-ти человек. Столкновение произошло рядом со станцией метро Prenzlauer Allee.

По сообщениям служб, в больницы попали 12 человек: один в критическом, но не смертельном, состоянии, двое с тяжелыми травмами и девять с легкими повреждениями.

В другом месте была подорвана дымовая шашка, спровоцировавшая сигнал пожарной тревоги.

По итогам инцидентов были предварительно задержаны 89 человек.

«На финале будут 10 тысяч наших фанатов. Они превратят арену Uber в OAKA», – спрогнозировал главный тренер «Панатинаикоса» .

« » встретится с « » в матче за титул чемпиона.

«Олимпиакос» сыграет с « » за третье место.