В Берлине произошли столкновения греческих фанатов, 12 человек госпитализированы

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Олимпиакос Панатинаикос Реал Баскетбол

Вечером в субботу произошла массовая драка греческих фанатов.

Болельщики «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» столкнулись с использованием дубинок и бейсбольных бит. В драке участвовало около 70-ти человек. Столкновение произошло рядом со станцией метро Prenzlauer Allee.

По сообщениям служб, в больницы попали 12 человек: один в критическом, но не смертельном, состоянии, двое с тяжелыми травмами и девять с легкими повреждениями.

В другом месте была подорвана дымовая шашка, спровоцировавшая сигнал пожарной тревоги.

По итогам инцидентов были предварительно задержаны 89 человек.

«На финале будут 10 тысяч наших фанатов. Они превратят арену Uber в OAKA», – спрогнозировал главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман.

«Панатинаикос» встретится с «Реалом» в матче за титул чемпиона.

«Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче» за третье место.

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1 комментарий
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Ребят, подскажите, пожалуйста, как выглядят баскетбольные биты? А то чёт за всю жизнь так и не довелось увидеть
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