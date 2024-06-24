Лоренцо Браун о будущем в «Панатинаикосе»: «Хочу европейский титул»
Лоренцо Браун прокомментировал переход в «Панатинаикос».
Член второй символической сборной сезона-2023/24 Евролиги прилетел в Афины в рамках процесса перехода в греческий клуб.
«В команде много таланта. Высокие ожидания. Я такой же. Талантливый игрок с большими ожиданиями от себя.
Хочу выиграть титулы с «Панатинаикосом». Европейский титул. У меня много достижений в карьере, это будет следующим в списке», – заявил 33-летний защитник.
Браун перейдет в «Панатинаикос» из «Маккаби», в котором провел два сезона. К защитнику проявляли интерес «Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос».