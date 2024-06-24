Лоренцо Браун о будущем в «Панатинаикосе»: «Хочу европейский титул»

Лоренцо Браун прокомментировал переход в «Панатинаикос».

Член второй символической сборной сезона-2023/24 прилетел в Афины в рамках процесса перехода в греческий клуб.

«В команде много таланта. Высокие ожидания. Я такой же. Талантливый игрок с большими ожиданиями от себя.

Хочу выиграть титулы с « ». Европейский титул. У меня много достижений в карьере, это будет следующим в списке», – заявил 33-летний защитник.

Браун перейдет в «Панатинаикос» из « », в котором провел два сезона. К защитнику проявляли интерес « », « » и «Олимпиакос».