Лоренцо Браун о будущем в «Панатинаикосе»: «Хочу европейский титул»

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Лоренцо Браун прокомментировал переход в «Панатинаикос».

Член второй символической сборной сезона-2023/24 Евролиги прилетел в Афины в рамках процесса перехода в греческий клуб.

«В команде много таланта. Высокие ожидания. Я такой же. Талантливый игрок с большими ожиданиями от себя.

Хочу выиграть титулы с «Панатинаикосом». Европейский титул. У меня много достижений в карьере, это будет следующим в списке», – заявил 33-летний защитник.

Браун перейдет в «Панатинаикос» из «Маккаби», в котором провел два сезона. К защитнику проявляли интерес «Фенербахче», «Реал» и «Олимпиакос».

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Лоренцо Хотелкович Браун.)
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