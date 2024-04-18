У Эргина Атамана умер отец

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман потерял отца.

« » выражает глубочайшую скорбь и искренние соболезнования в связи с потерей любимого отца. Ибрагим Атаман скончался в четверг утром в возрасте 90 лет. Мы поддерживаем нашего тренера и его семью в этот трудный момент», — говорится в сообщении греческого клуба.

«Панатинаикос» занял второе место по итогам регулярного чемпионата и сыграет с «Маккаби Тель-Авив» в серии плей-офф.