Демаркус Казинс назвал Топ-5 центровых: «Эмбиид, Йокич, Адебайо, Дэвис, Вембаньяма»
Демаркус Казинс назвал Топ-5 центровых НБА.
Бывший игрок НБА Демаркус Казинс в интервью Run It Back назвал пятерку лучших центровых лиги на данный момент.
1. Джоэл Эмбиид
2. Никола Йокич
3. Бэм Адебайо
4. Энтони Дэвис
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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