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Демаркус Казинс назвал Топ-5 центровых: «Эмбиид, Йокич, Адебайо, Дэвис, Вембаньяма»

Демаркус Казинс назвал Топ-5 центровых НБА.

Бывший игрок НБА Демаркус Казинс в интервью Run It Back назвал пятерку лучших центровых лиги на данный момент.

1. Джоэл Эмбиид

2. Никола Йокич

3. Бэм Адебайо

4. Энтони Дэвис

5. Виктор Вембаньяма

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoНБА
logoДемаркус Казинс
logoЭнтони Дэвис
logoДжоэл Эмбиид
logoНикола Йокич
logoБэм Адебайо
logoВиктор Вембаньяма
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