Лу Уильямс: «Тейтум на одном уровне с Дончичем, Гилджес-Александером и Йокичем»

Лу Уильямс заявил, что Джейсон Тейтум – один из двух лучших игроков в НБА.

«Он обозлен. Я все еще считаю, что он один из двух лучших игроков в лиге. Конечно, это может измениться. Здоровье будет главным катализатором того, как пройдет этот сезон, но он все еще на одном уровне с Лукой Дончичем . Он все еще на одном уровне с Шэем Гилджес-Александером , с Йокичем . Это четыре лучших игрока лиги», – сказал трехкратный обладатель награды «Лучший запасной игрок года».