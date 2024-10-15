Лу Уильямс: «Тейтум на одном уровне с Дончичем, Гилджес-Александером и Йокичем»
Лу Уильямс заявил, что Джейсон Тейтум – один из двух лучших игроков в НБА.
«Он обозлен. Я все еще считаю, что он один из двух лучших игроков в лиге. Конечно, это может измениться. Здоровье будет главным катализатором того, как пройдет этот сезон, но он все еще на одном уровне с Лукой Дончичем. Он все еще на одном уровне с Шэем Гилджес-Александером, с Йокичем. Это четыре лучших игрока лиги», – сказал трехкратный обладатель награды «Лучший запасной игрок года».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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