Никола Йокич: «Нам повезло, что Расселл Уэстбрук теперь в «Наггетс»
Никола Йокич порадовался переходу Расселла Уэстбрука в «Денвер».
«Нам повезло, что Расселл Уэстбрук теперь в «Наггетс».
Он занимается этим [играет в баскетбол] уже десятилетие или два. И делает это на самом высоком уровне. Расс способен очень помочь нам в таком важном аспекте, как переход в защиту. Мы регулярно отрабатываем действия на своей половине и прибавляем в этом», – заявил центровой «Наггетс»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости