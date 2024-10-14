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Никола Йокич: «Нам повезло, что Расселл Уэстбрук теперь в «Наггетс»

Никола Йокич порадовался переходу Расселла Уэстбрука в «Денвер».

«Нам повезло, что Расселл Уэстбрук теперь в «Наггетс».

Он занимается этим [играет в баскетбол] уже десятилетие или два. И делает это на самом высоком уровне. Расс способен очень помочь нам в таком важном аспекте, как переход в защиту. Мы регулярно отрабатываем действия на своей половине и прибавляем в этом», – заявил центровой «Наггетс»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoДенвер
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoНикола Йокич
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