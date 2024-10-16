Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» примет «Нью-Йорк» в 3-м матче серии
Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф женской НБА.
«Миннесота» на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Нью-Йорка» (1-1).
Женская НБА
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Третий матч
Миннесота – Нью-Йорк
17 октября. 3.00
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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