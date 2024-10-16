Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» примет «Нью-Йорк» в 3-м матче серии

Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф женской НБА.

«Миннесота» на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Нью-Йорка » (1-1).

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Третий матч

Миннесота – Нью-Йорк

17 октября . 3.00

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.