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Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» примет «Нью-Йорк» в 3-м матче серии

Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф женской НБА.

«Миннесота» на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Нью-Йорка» (1-1).

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Третий матч

Миннесота – Нью-Йорк

17 октября. 3.00

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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Миннесота жен
Нью-Йорк жен
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