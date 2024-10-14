Брианна Стюарт сделала рекордные для финалов женской НБА 7 перехватов во 2-м матче с «Линкс»

Брианна Стюарт обновила рекорд финалов WNBA по перехватам за матч.

Форвард «Нью-Йорка » во второй встрече серии с «Миннесотой » (80:66, 1-1) записала на свой счет 7 перехватов.

Также в активе Стюарт 21 очко, 8 подборов и 5 передач.

Брианна смазала штрафной в концовке основного времени первого матча финала женской НБА, который мог стать победным.