Брианна Стюарт сделала рекордные для финалов женской НБА 7 перехватов во 2-м матче с «Линкс»
Брианна Стюарт обновила рекорд финалов WNBA по перехватам за матч.
Форвард «Нью-Йорка» во второй встрече серии с «Миннесотой» (80:66, 1-1) записала на свой счет 7 перехватов.
Также в активе Стюарт 21 очко, 8 подборов и 5 передач.
Брианна смазала штрафной в концовке основного времени первого матча финала женской НБА, который мог стать победным.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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