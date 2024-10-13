Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» постарается сравнять счет во втором домашнем матче с «Миннесотой»
Сегодня пройдет второй матч финальной серии плей-офф женской НБА.
«Нью-Йорк» постарается сравнять счет с «Миннесотой» на своей площадке во втором матче серии.
Женская НБА
Плей-офф
Финал (до 3-х побед)
Второй матч
Нью-Йорк – Миннесота
13 октября. 22.00
«Миннесота» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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