Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» постарается сравнять счет во втором домашнем матче с «Миннесотой»

Сегодня пройдет второй матч финальной серии плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» постарается сравнять счет с «Миннесотой » на своей площадке во втором матче серии.

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Второй матч

Нью-Йорк – Миннесота

13 октября . 22.00

«Миннесота» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.