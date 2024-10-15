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Жена Брианны Стюарт получила анонимное гомофобное послание с угрозами

Аноним угрожает Брианне Стюарт и ее жене Марте Шаргай.

Жена суперзвезды женской НБА Брианны Стюарт, испанская экс-баскетболистка Марта Шаргай получила гомофобное послание с угрозами от анонимного пользователя.

Как сообщает New York Post, это не первый подобный случай.

В четверг Шаргай посетила 78-й участок полиции Нью-Йорка в Бруклине, чтобы сообщить об электронном письме, в котором, среди прочего, говорилось: «Надеюсь, кто-то застрелит твою жену. Гребаные шлюхи. Надеюсь, вы обе умрете».

Электронное письмо было отправлено с адреса, который связан с другими оскорбительными посланиями, включая угрозы убийством, угрозы взрыва и расистскую риторику.

Стюарт в составе «Нью-Йорка» ведет борьбу за чемпионский титул WNBA, счет в финальной серии с «Миннесотой» 1-1.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: New York Post
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