Звезда женской НБА Кейтлин Кларк в одиночку подняла целый спорт. Доказываем цифрами

Сплошные рекорды.

Нельзя не заметить влияние Кейтлин Кларк на популярность женской НБА, даже если вы этой самой НБА не слишком увлекаетесь. Популярность и информационная востребованность Кларк вышла далеко за рамки женского баскетбола.

В прошлом сезоне игровые майки с 22-м номером «Индианы» продавались с интенсивностью алкоголя в баре в пятницу. В отдельных случаях матчи «Фивер» приходилось переносить на арены НБА, чтобы вместить всех желающих подивиться на игру Кейтлин. Соцсети падали из-за чрезмерной активности кампании в поддержку Кларк как лучшего новичка ЖНБА, возможно, в истории. А «Индиана» вышла в плей-офф, где последний раз играла аж в 2016-м (то есть еще при Тамике Кэтчингс!)

Кларк за один сезон подняла женскую НБА на новые высоты практически по всем важным показателям: посещаемости, телевизионным рейтингам, продажам товаров и популярности в соцсетях.

Посещаемость

Кейтлин Кларк умеет не только играть в баскетбол, но и способна ежемесячно становиться «билетером месяца», даже не будучи в курсе особенностей этой профессии. Это стало ясно еще в университете Айовы и перекочевало вместе с ней и в «Индиану». Согласно статистике AcrossTheTimeline.com , по ходу регулярного чемпионата средняя посещаемость матчей «Фивер» составляла 17 тысяч болельщиков – это самый высокий показатель за всю историю женской НБА. За один сезон «Фивер» поднялись с предпоследнего места до лидера лиги, оставив позади представительниц «Баскетбольной Мекки» – «Нью-Йорк Либерти», которые заняли вторую строчку рейтинга посещаемости с показателем 12730 зрителей.

За последние 10 лет никто и близко не подбирался к показателям «Индианы»-2024:

Но Кейтлин не жадная, и самое важное ее достижение заключается в том, что такой резкий скачок посещаемости повлек за собой цепную реакцию. В этом сезоне матчи лиги посетили более 2,3 миллионов болельщиков – рекорд для лиги относительно молодой (первый сезон был сыгран в 1997-м) и состоящей всего из двенадцати команд. Посещаемость всех команд увеличилась как минимум на 17% по сравнению с прошлым сезоном.

Но даже в сравнении со всеми остальными «Индиана» продемонстрировала какой-то всепожирающий прогресс, ведь в 2023-м средняя посещаемость «Фивер» составляла 4067 зрителей, то есть в этом сезоне прирост болельщиков в процентном соотношении составил 320%. Рост более чем в четыре раза. Для сравнения, «Лос-Анджелес Спаркс» тоже мощно улучшили посещаемость в сравнении с 2023-м годом – но «всего» на 68,5%.

Благодаря Кларк лига вызвала интерес как продукт, как новый доселе не столь интересный и востребованный вид развлечения. В конце концов, одно дело – быть локальной примой, и совсем другое – примадонной национального масштаба. Пожалуй, самым впечатляющим аспектом матчей Кларк стала ее способность привлекать болельщиков на трибуны вне зависимости от того, где проходят матчи. В Вашингтоне 19 сентября на «Кэпитал Уан Арену» пожаловали 20711 болельщиков – рекорд для регулярных сезонов в женской НБА. И так было везде, на матчи всех клубов зрители ходили с большим интересом и в больших количествах, если в гости приезжала «Индиана». Ни «Нью-Йорк», ни «Вегас», ни «Лос-Анджелес» не интересовали публику так, как команда, еще недавно считавшаяся «сырьевым придатком» лиги.

ТВ-рейтинги

Если в том, что касается посещаемости, у аналитиков еще были определенные сомнения – все-таки не каждый готов проголосовать долларом за матч женской НБА и выбрать его в качестве вечернего развлечения – то вот насчет телевизионных рейтингов двух мнений и быть не могло. Матч чемпионата NCAA-2023 между Айовой Кейтлин Кларк и Луизианой Стэйт Эйнджел Риз стал великолепным сниппетом, собравшим у телевизоров аудиторию в 9,9 миллионов. Явно рекорд на долгие годы…

…на один год. Матч между Айовой и Южной Каролиной в «Финале четырех» в 2024-м собрал 18,9 миллионов! И по количеству телезрителей даже превзошел финал мужского турнира!

С переходом на новый уровень Кларк продолжила держать марку. Два матча первого раунда плей-офф «Индианы» против «Коннектикут Сан» в среднем смотрели 2,17 млн человек. Эта цифра почти втрое превысила прошлогодний показатель финальной серии между «Лас-Вегас Эйсес» и «Нью-Йорк Либерти (в среднем 728 тысячи зрителей).

Согласно данным Sportsnaut.com, «Индиана» играла в каждом из пятнадцати самых посещаемых матчей женской НБА в этом сезоне. 19 из 22 матчей регулярки, которые собрали не менее 1 миллиона телезрителей – с участием Кларк. Трансляции матчей чемпионата на национальном ESPN в среднем смотрели рекордные 1,19 млн человек. Сам телеканал сообщил, что на этот сезон пришлось семь игр с наиболее высоким рейтингом за все время трансляций женской НБА; «Индиана» играла во всех семи. Аналогичным образом обстоят дела и на другом национальном телеканале CBS: 1,1 миллиона – рекорд, два матча с наиболее высоким рейтингом – с «Индианой» в обойме.

Самая популярная игра сезона пришлась на 23 июня. Римейк противостояния Кларк и Риз в рамках матча «Индианы» против «Чикаго» смотрели 2,3 миллиона зрителей. Самой же рейтинговой игрой без участия Кларк стал матч между «Лас-Вегасом» и «Лос-Анджелесом» (1,34 млн). Тоже хороший показатель, но вот занимательный нюанс: этот матч транслировался сразу после игры «Индиана»-«Нью-Йорк», который посмотрело… 1,7 миллиона.

Наличие Кларк – гарант аудитории. Помимо матчей с ее участием показатели выросли у всех мероприятий с участием Кейтлин. Драфт-2024, на котором Кларк взяли под 1-м номером, собрал 2,45 миллиона зрителей, что более чем в четыре раза лучше драфта-2023. Матч звезд, в котором Кларк, Риз и другие звезды женской НБА противостояли сборной США, собрал у экранов 3,44 миллиона, и тут мы опять натыкаемся на магическую цифру «4», – это более чем в четыре раза больше, чем 850 тысяч зрителей, решивших глянуть МВЗ годом ранее.

Популярность

Кажется, понятно, почему многие коллеги Кларк с накладными ресницами и кричащим макияжем готовы повыдирать ей космы, а заодно и себе. Попытки совладать с популярностью скромной и неброской Кейтлин кого угодно доведут до белого каления. Майки с фамилией «Кларк» – самые продаваемые, а «Индиана» увеличила продажи своего мерча на какие-то совсем уж дикие 1200%.

Совершенно однозначный отрыв – и в голосовании на Матч звезд. За участие Кларк проголосовало 700 тысяч человек. Это – просто вдумайтесь! – больше, чем суммарное количество голосов, отданных за десять наиболее популярных баскетболисток на матче звезд-2023. Тогда больше всех голосов набрала Эйжа Уилсон, но ее показатель – 96 тысяч – едва переваливает за 1/8 от цифр Кларк.

А в интернете, складывается впечатление, по популярности и количеству просмотров Кейтлин вполне способна конкурировать с котиками. Офис лиги сообщил, что за сезон у постов с тегом «женская НБА» – почти 2 миллиарда просмотров. «Индиана» еще в августе раскрыла свои цифры – за предыдущие четыре месяца у роликов команды было уже более 800 миллионов просмотров. За 4 месяца «Индиана» собрала почти в два раза больше просмотров, чем вся женская НБА в течение предыдущего регулярного чемпионата-2023.

Google подтверждает аномальную популярность Кейтлин цифрами. Поисковая система присваивает рейтинг от 0 до 100 в зависимости от популярности конкретного термина в том или ином регионе. С 2020-го по 2023-й год штат Невада с оценкой в 100 лидировал по запросам, относящимся к женской НБА. Это не удивительно, учитывая популярность и успехи «Лас-Вегас Эйсес», чемпионок-2022 и 2023. Для сравнения, родной штат Кларк Айова в 2020-м набирал по аналогичному запросу 41 балл в 2020-м, 40 – в 2021-м, 25 – в 2022-м и 41 – в 2023-м. То есть популярность ЖНБА в Айове была в 2,5-4 раза ниже, чем в Неваде.

А потом случился 2024-й. И балл Айовы подскочил до максимума. Штат стал эпицентром интереса к женской НБА, хотя там отродясь не было команды, представляющей лигу.

Но что там женская НБА, в определенный момент – и даже не однажды – Кларк покусилась на самое святое. В период решающих матчей NCAA Кларк, по факту еще не профессиональная баскетболистка, обошла по запросам в сети гордого отца (судя по всему, именно так он теперь войдет в историю) и по совместительству главного долгожителя НБА – Леброна Джеймса.

Леброн отреагировал максимально по-джентельменски.

«Я очень рад за Кейтлин и уважаю ее. Мне импонирует то, как она справляется с тем вниманием, которое ее окружает. Я точно знаю, что значит быть задрафтованным под 1-м номером, быть лицом клуба, подвергаться пристальному вниманию со стороны людей, которые не верят в твой следующий шаг, не верят, что ты готов к выступлению на высшем уровне. Она превосходный игрок, мне нравится наблюдать за тем, как она справляется с трудностями на площадке и за ее пределами», – сообщил Джеймс в интервью Esquire.

Нам еще предстоит разобраться во всех тонкостях «Эффекта Кларк», но уже сейчас ясно, что это совокупность факторов.

Это и революционная для женского баскетбола манера игры. И экзотичная для вычурности женской НБА простота. Традиционность (у Кейтлин есть парень). А сильнее всего – желание масс наблюдать за тем, как Кларк будет выживать в этом виварии. Как бы мы ни восхищались цифрами трансляций и посещаемости, необходимо признать: многие смотрят на происходящее в нынешней женской НБА не ради баскетбола, а как на реалити-шоу «Последняя супермодель Америки».

В этом тоже кроется изрядная доля популярности Кейтлин Кларк. Оттого и несколько тревожно. Насколько долго Кейтлин сможет удерживать зрителей у экранов, после того как они найдут для себя новое шоу?

Фото: Gettyimages.ru /Emilee Chinn, Quinn Harris, Jeff Dean, Sarah Stier