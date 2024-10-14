Винс Картер и Чонси Биллапс официально введены в Зал славы
В Спрингфилде состоялась церемония включения новых членов в Зал славы.
В 2024 году в состав Зала славы баскетбола имени Нейсмита включены: Винс Картер, Чонси Биллапс, Майкл Купер, Сеймон Огастус, Джерри Уэст, Херб Саймон, Даг Коллинз, Бо Райан, Уолтер Дэвис, Чарльз Смит, Дик Барнетт, Харли Редин и Мишель Тиммс.
Фото: Basketball HOF
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball HOF
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