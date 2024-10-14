Винс Картер и Чонси Биллапс официально введены в Зал славы

В Спрингфилде состоялась церемония включения новых членов в Зал славы.

В 2024 году в состав Зала славы баскетбола имени Нейсмита включены: Винс Картер , Чонси Биллапс , Майкл Купер, Сеймон Огастус , Джерри Уэст , Херб Саймон, Даг Коллинз, Бо Райан, Уолтер Дэвис, Чарльз Смит, Дик Барнетт, Харли Редин и Мишель Тиммс.

Фото: Basketball HOF